حساب المواطن يوجه رسالة هامة للمستفيدين للأستمرار في البرنامج

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عمر شويل - جدة حساب المواطن. وجه رساله هامة للمستفيدين من الدعم والذين صدرت بحقهم نتيجة الأهلية. وذلك من أجل الاستمرار في البرنامج خاصة مع تعذر التسجيل فيه مرة أخرى. بعد أن تم تعليق تسجيل أية طلبات جديدة. منذ الدفعة رقم 28. حتى يتم الانتهاء من دراسة ضوابط الدعم. حتى يمكن استمرار البرنامج في تحقيق الهدف المرجو منه. والذي من أجله تم انشاؤه. ألا وهو تخفيف الاعباء الاقتصادية عن الطبقات الفقيرة. والطبقات ذات الدخل المنخفض ولتحمل الاثار السلبية التي نتجت عن عملية الاصلاح الاقتصادي وجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

حساب المواطن يوجه رساله هامة للمستفيدين:-

أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ضرورة قيام المستفيدين بتصحيح البيانات والقيام بتقديم اعتراض خلال المدة القانونية المسموحة وهي 90 يوماً عبر الموقع الرسمي للبرنامج. حيث أن عدم الالتزام بتلك المدة الزمنية. في تقديم طلب اعتراض عن سبب عدم الاستمرار في البرنامج. قد أدي إلى ايقاف حسابات كثيرة لدي البرنامج.

وأعلن البرنامج عن قنوات التواصل معه. وأنه يمكن للمواطنين التواصل مع البرنامج من خلال أي قناة من هذه القنوات الرسمية. حيث سيتم الرد فوراً على كافة الاستفسارات والأسئلة التي ترد من المواطنين بشأن المشاكل التي تواجههم في التعامل مع البرنامج. والتي يجب العمل على حلها بأسرع وقت ممكن. حتى يمكن الاستمرار في البرنامج.

من جهة أخري فقد أكد البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين. أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية عند القيام باحتساب الدعم للمستفيد الرئيسي، مناشد جميع المستفيدين من ضرورة الافصاح عن كامل المرتب الوظيفي، بحيث يكون شامل التأمينات وإجمالي الراتب شاملاً كافة البدلات والعلاوات التي يحصل عليها الموظف.

يذكر أنه يتم إيداع الدفعات الخاصة في البرنامج عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. أو في يوم قبله أو يوم بعده في حالة ما إذا تصادف اليوم العاشر مع إجازة رسمية أو أسبوعية.

كذلك فإن مبلغ الدعم يتوقف على عدة اعتبارات أهمها دخل الاسرة وأعمار أفرادها وعدد أفرادها ومراحل التعليم المختلفة التي يدرسون بها.