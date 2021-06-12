في ظل سعي المملكة العربية السعودي لرفع أعباء الحياة عن المواطنين ، فإن حكومة المملكة تقدم دعماً للباحثين عن عمل وخاصة من مرحلة الشباب السعودي ، ويتمثل الدعم المقدم في إعانة بحث عن عمل ، وذلك عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ، من خلال مقال اليوم نستعرض لكم طريقة تقديم إعانة البحث عن عمل والشروط اللازمة لهذا الطلب ، وهذا الدعم يصل في بعض الحالات إلي خمسة عشر شهراً من الإعانات المادية لحين حصول متلقي الدعم علي وظيفة مناسبة ، وفي هذه الأحيان يتم تقديم دعم آخر في صورة تدريب ودورات لفهم طبيعة عمل سوق العمل السعودي ، وهذه البرامج التطويرية تفعل بقصد تأهيلهم للحصول علي فرص العمل ومواكبة الحياة في سوق العمل السعودي ، ويمكنكم التعرف علي مات تقدمه منصة قوي من وزارة العمل من دعم لهذا الهدف أيضاً.

تقديم إعانة البحث عن عمل والشروط

تقدم حكومة المملكة إعانات مادية للشباب العاطلين لحين حصولهم علي فرص عمل بمدة تصل إلي خمس عشر شهراً في بعض الحالات وعلي الباحث عن تلقي الدعم التسجيل في برنامج الإعانة بالخطوات التالية :

أولاً الدخول علي موقع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

ثانياً تقديم طلب إعانة عن طريق الموقع.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك.

سيقوم الموقع بمراجعة كافة البيانات وإصدار قرار الإعانة.

اشتراطات التقدم للبرنامج

وفق ما ورد بالموقع الرسمي لصندوق تنمية الوارد البشرية هدف ، يشترط توافر بعض المتطلبات للحصول علي الإعانة وهي :

يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودي ومقيم دائم بالمملكة.

يتراوح السن الخاص بالمتقدم للبرنامج بين عشرون وأربعون عاماً وقت تقديم طلب الإعانة.

إثبات عدم حصول المتقدم علي أي معاش.

عدم تملك صاحب الطلب لأي سجل تجاري.

آلية صرف الإعانة

يتم صرف مستحقات الإعانة للمستفيدين المنطبق عليهم الشروط بالآلية التالية :

ألفين ريال سعودي خلال مدة أربعة شهور الأولي من برنامج الإعانة.

ألف وخمسمائة ريال سعودي عن الأشهر من الخامس إلي الثامن.

فقط ألف ريال سعودي عن الأشهر من التاسع وحتي الثاني عشر.

قيمة سبعمائة وخمسون ريال سعودي عن الأشهر من الثالث عشر وحتي الخامس عشر.

ويمكن للباحثين عن فرص عمل التسجيل في منصة التطوير المهني الإلكترونية.