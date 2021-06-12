سعر البنزين في السعودية شهر يونيو تم تطبيقه اليوم بالأسعار الجديدة

سعر البنزين في السعودية التي صدرت من شركة أرامكو السعودية ، والتي بدء تطبيقها اليوم بكافة الأسعار الجديدة الصادرة ، كذلك كافة الأسعار الخاصة بكل أنواع الوقود المختلفة ، كما أن أسعار البنزين أرامكو تم التصريح بها منذ ساعات لكي ما يتم العمل بها ، كذلك كل ما يخص أسعار البنزين اليوم دخل السعودية ، للفئات المختلفة من البنزين المحددة من أرامكو السعودية ، حيث أن أسعار البنزين اليوم في السعودية تفاوتت أسعارها عن شهر مايو الماضي ، كذلك النسبة التي ارتفعت عن الأسعار في الشهر الماضي في أسعار البنزين في السعودية ، حيث نسبتها طفيفة بشكل بسيط عكس ما كان متوقع ، كذلك كل ما يتعلق في سعر لتر البنزين وباقي أنواع المحوقات والوقود ، سيتم عرضها بشكل تفصيلي .

سعر البنزين في السعودية وما يتعلق بأمر الأسعار لكل أنواع الوقود

كما هو متعارف عليه فيما يخص كافة الأسعار الخاصة بالبنزين ، كذلك كافة أنواع الوقود المختلفة داخل السعودية ، حيث أن الأمر يصدر من أرامكو السعودية بتوجيهات حكومة المملكة ، فيما يخص تسعيرة البنزين الجديدة وأيضاً الكيروسين ، كذلك الغاز المسال والديزل وكافة منتجات النفط ، كما أن الأمر يتوقف علي أن أرمكو السعودية تفحص كل ما يدور بالأمر ، حيث أن العوامل الخارجية التي تتمثل في سعر برميل البترول ، كذلك كميات الإنتاج الصادرة من منظمة أوبك المتفق عليها ، كذلك أسعار البنزين أرامكو تتحدد علي عدة عوامل داخلية في السعودية ، كما أن هذه العوامل منها ما يتم تصديره من منتجات البترول ، كذلك قيمة المواد الخام المستوردة التي تستخدم في منتجات البترول ، يتم الأخذ في الاعتبار كافة هذه العوامل التي تحدد أسعار البنزين اليوم .

كيف كان التسعير للبنزين وباقي الوقود الخاصة بشهر مايو الماضي

تم تحديد الأسعار الخاصة بنوع البنزين 95 والسعر له كان 2.23 ريال سعودي . حيث أن أسعار البنزين في السعودية لنوع بنزين 91 السعر له كان 2.08 ريال . كذلك تسعيرة البنزين معروف عنها أنها تكون أعلي من باقي منتجات النفط . كما أن السعر الذي تحدد بمايو الماضي لنوع الديزل سعر اللتر 0.52 هلله سعودي . كذلك السعر الوقود نوع الكيروسين اللتر في مايو الماضي كان 0.70 هلله سعودي . كما أن سعر البنزين في السعودية أختلف عن الغاز المسال الذي كان 0.75 هلله . أما فيما يخص أسعار شهر يونيو للبنزين وباقي الوقود نتعرف عليها بالسطور القادمة . كذلك القرار الخاص بالبنزين وباقي أنواع الوقود ومنتجات النفط يعمل بها من اليوم .

الأسعار الصادرة من أرامكو للبنزين وباقي أنواع الوقود لشهر يونيو الحالي

سعر البنزين في السعودية لفئة 95 تحدد بقيمة 2.33 ريال سعودي .

لفئة 95 تحدد بقيمة 2.33 ريال سعودي . كذلك تسعيرة البنزين لفئة 91 تحدد بقيمة 2.18 ريال سعودي .

لفئة 91 تحدد بقيمة 2.18 ريال سعودي . كذلك السعر المحدد لفئة الديزل سعر اللتر ليونيو 0.52 هلله سعودي .

كما أن السعر الخاص بالكيروسين سعر اللتر تحدد ليونيو 0.70 هلله سعودي .

كذلك السعر المحدد لشهر يونيو لوقود الغاز المسال اللتر بسعر 0.75 هلله سعودي .

سعر البنزين في السعودية اليوم الصادرة من أرامكو السعودية ، كذلك كافة أنواع الوقود المختلفة من منتجات البترول ، حيث أنها صدرت ويتم العمل بها من اليوم ، في المملكة العربية السعودية .