حجز طيران الخطوط السعودية عبر الموقع الرسمي وطريقة إلغاء الحجز

حجز تذاكر الطيران السعودي من أكثر الخدمات التي يبحث عنها المسافرين، فشركات الطيران السعودية يقصدها جميع المسافرين لأن خدماتها مميزة للغاية، وقد حصلت على جوائز عديدة ومنها جائزة أفضل طاقم لدرجة رجال الأعمال، وفي 2017 حصلت الشركة على لقب أفضل شركات الطيران على مستوى الشرق الأوسط، وذلك لتميزها في الترفيه اللاسلكي.

حجز تذاكر الطيران السعودي

الدخول على الموقع الخاص بالخطوط الجوية السعودية. قم بتحديد الدوله التى تتبع لها وبعدها اللغة المناسبة لك. ثم يوجد زر الذهاب ثم أتباع باقى خطوات الحجز. قم بعدها بالبحث عن الرحلات الجوية المتاحة وتاريخ الرحلة وهذا يتم عن طريق كتابة مكان الأنطلاق والوصول. ثم أختيار الرحلة المناسبة من القائمة. قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الأسم والهوية وبيانات الأتصال. أختيار أحدى الخدمات الترفيهية التى تريدها أثناء الرحلة. دفع سعر التذكرة من خلال الوسيلة المناسبة لك. قم بتأكيد كافة البيانات ومراجعتها جيدا . طباعة تذكرة الطيران .

الخطوات المستخدمة عند إلغاء الحجز تذكرة الطيران الخاصة

ومن الطبيعى عند حدوث أى ظرف يجعلك تحاول تأجيل أو ألغاء الحجز لعدم أستطاعتك للسفر فيجب أن تتبع الخطوات التالية:

يمكن الاتصال برقم إلغاء الحجز وهو 920030000 ثم اطلب إلغاء الحجز. قم بالدخول على الموقع الألكترونى الخاص بالخطوط الجوية السعودية . قم بكتابة رقم التذكرة والاسم المدون عليها، ثم اضغط إلغاء. ستصل رسالة تأكيد بإلغاء الحجز على هاتفك المحمول. قم بالدخول مرة ثانية للموقع لتحديد وسيلة الدفع التى بها تسترد نقودك. سوف تسترد ثمن التذكرة في غضون أسبوع إلي أسبوعين من تاريخ إلغاء الحجز.

يمكن عبر موقع الخطوط السعودية الاستعلام عن الحجز أو إلغاؤه تماماً، ويمكن أيضاً الاتصال بخدمة العملاء للاستفسارات المختلفة على مدار 24 ساعة، وذلك تيسيراً على جميع عملائها.