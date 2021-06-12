نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على وظائف القوات البرية في سلاح الإشارة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في المقال التالي

وظائف شاغرة للرجال في السعودية لحاملي شهادات الدبلومات والبكالوريوس للتعيين في عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية لمجموعة من التخصصات، حيث أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في القوات البرية الملكية في سلاح الإشارة، فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن احتياجها لشغل الأماكن الشاغرة لديها على أن يكون المتقدم مستوفي كل الشروط المحددة التي تشمل المجالات المطلوبة، وذلك اعتباراً من غداً الأحد 3 ذو القعدة 1442 الموافق 13 يونيو 2021 حيث يستمر التقديم مفتوح لمدة أسبوع من تاريخه عبر البوابة الإلكترونية للقوات البرية الملكية في سلاح الإشارة أو عبر التسجيل في وزارة الدفاع. شروط التقديم على وظائف القوات البرية في سلاح الإشارة المسميات الوظيفية المطلوبة تخصصات سلاح الإشارة / مهندس اتصالات: لابد من حصول المتقدم على بكالوريوس تخصص هندسة اتصالات.

مترجم: مطلوب مؤهل بكالوريوس تخصص لغة إنجليزية وترجمة.

مطلوب فني اتصالات حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص الاتصالات.

مطلوبة عدد وظيفيتين فني شبكات لابد من حصولهما على شهادة الدبلوم تخصص إدارة أنظمة الشبكات. الشروط العامة للتقديم على الوظائف العسكرية يشترط الجنسية السعودية في الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج البلاد.

لا يكون قد تم توظيفه في أي وظيفة عسكرية أو تابعة لنظام الخدمة المدنية من قبل ولا يكون قد فصل من أيا من المعاهد العسكرية.

أن يكون لائقاً طبياً وبدنياً وذلك بأن تناسب الطول مع الوزن، مع خلو الشخص من الأمراض المعدية.

تقديم الشهادات والمؤهلات المذكورة أعلى حسب التخصص، وفي حالة الشهادة من الخارج لابد من معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

لابد اجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية. طريقة التسجيل في وزارة الدفاع وظائف القوات البرية الملكية سلاح الإشارة التقديم عبر البوابة الإلكترونية عبر رابط القوات البرية الملكية سلاح الإشارة.

أو من خلال تسجيل الدخول عبر بوابة وزارة الدفاع عبر www.mod.gov.sa

بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم دخول.

سوف يكون أمامك ثلاث خانات (وظائف حكومية – وظائف عسكرية – شركات خاصة) و وظائف حسب المنطقة وأخرى عن بعد.

اختر من الوظائف المتاحة، ثم ادخل البيانات ورفع البيانات حتى اكتمال التقديم. الوسوم عمر شويل - جدة خطوات التقديم على وظائف القوات البرية في سلاح الإشارة شهادة الدبلوم والبكالوريوس error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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