نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع بدون تحويل الراتب عبر منصة سلفة sulfah في المقال التالي
يمكن للمواطنين في السعودية التقديم للحصول على تمويل منصة سلفة بكل سهولة إلكترونياً، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية من أرباب الأعمال والراغبين في الحصول على قروض وتمويلات عبر منصة سلفة من اجل تطوير أعمالهم باعتباره من التمويلات التي تقدم بشكل مبسط وميسر للمواطنين، فضلا عن أنها تقدم لهم بشروط سهلة وبسيطة، ولا تحتاج لأي صعوبات أو وقت في إنهاء ذلك التمويل كما أنه يمكن الحصول على التمويل بأقل راتب، كما يمكن الحصول عليها بشكل سريع وفوري، وجدير بالذكر أن تمويل سلفة يقدم إلكترونيًا، حيث يقوم الراغب في الحصول على التمويل من خلال الإنترنت، ويمكنه الحصول عليه خلال بضع دقائق بعض قيامه بتوفير كافة الأوراق والمستندات.
تمويل بدون تحويل الراتب عبر منصة سلفة
ويمكن للمواطنين الحصول على التمويل الذي تم الإعلان عنه بدون تحويل الراتب، حيث تتم العملية بأكملها إلكترونياً وفي خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال الدخول على منصة سلفة واختيار المبلغ الذي يرغب المواطن في الحصول عليه، بالإضافة إلى المدة الذي يرغب في السداد بها، ويتم بعد ذلك الرد على مقدم الطلب وإيداع المبلغ المطلوب في حسابه.
شروط الحصول على تمويل سلفة
للحصول على تمويل سلفه يجب أن تتوافر عدة شروط أهمها ما يلي:
- أن يكون الراغب في الحصول عمى التمويل لا يقل عن ١٨ سنة ولا يزيد عن ٦٠ سنة وقت سداد آخر قسط.
- أن يكون الراغب في الحصول على التمويل ممن يتقاضى راتب لا يقل قيمته عن ٤ آلاف ريال سعودي.
- أن يكون الراغب في الحصول على التنزيل يتمتع بالنسبة السعودية.
- أن يكون لديه مدة خدمة لا تقل عن٣ أشهر في القطاع الحكومي، وألا تقل مدة خدمته في القطاع الخاص عن ٦ اشهر.
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