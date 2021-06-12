نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة العملاء موبايلي وطريقة التحدث إلى رعاية العملاء وجميع أكواد mobily في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة العملاء موبايلي من أكثر ما يبحث عنه المواطنين والمقيمين في المملكة، الهواتف لا نقدر أن نستغني عنها لأنها هي وسيلة الاتصال بين الأصحاب والأهل وهناك أكثر من شركة للهواتف ومن بينهم شركة موبايلي وأهم شئ في شركات الموبايلات هي خدمة العملاء فعندما تكون خدمة العملاء مميزة تعطي إحساس بالامان لا عندما تتوفر خدمة عملاء مميزة تجذب الكثير من العملاء.

خدمة العملاء موبايلي

هناك رقم موحد لشركة موبايلي وهو 1100 من شريحة موبايلي

ولو اتصلت من شبكة اخرى غير موبايلي فاتصل على 0560101100

ويرد عليك المجيب الالي وتختار اللغة لاستمرار المكالمة ثم اضغط علي رقم 1

رقم 2 هي للاستفسار عن العروض والخدمات التي تقدمها الشركة

واختيار رقم 9 للتكلم مع خدمة العملاء

وممكن التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الموقع الشركة على الانترنت.

أهم الخدمات التي تقدمها شركة موبايلي

توفر شركة موبايلي الكثير من الخدمات المميزة لجذب العملاء إليها ومن بين الخدمات التي تقدمها

خدمة بلا حدود السوشيال ميديا مدتها شهر كامل.

سرعة كبيرة وملحوظة للإنترنت.

خدمة التجوال بالموبيل حول العالم وخدمات خاصة للعميل.

خدمة الشراء والخدمات من شركة موبايلي عن طريق نظام النقاط التي تمنحك جمعها وتحويل النقاط الي الدولارات للشراء.

عمل شبكة داخلية للعملاء داخل الشبكة أو خارجها عن طريق الانترنت.

اوقات دوام موبايلي

كل الشركات يكون لها مواعيد للعمل ومنهم شركة موبايلي، ويبدأ في التاسعة صباحاً حتى الحادية عشر مساء، وتستقبل الشركة شكاوي في أي وقت كل أيام الاسبوع أو الاتصال على الرقم الموحد 1100، وعند وجود مشكلة يتم عرضها من قبل العميل وترد الشركة على رقم العميل السري.

أكواد موبايلي

ومن الممكن تحويل رصيد من هاتف لآخر وذلك بإدخال الكود *123* ثم رقم الموبايل الذي تريد ارسال المال له ثم نكتب المبلغ المحدد ثم نضغط على علامة #

ولمعرفة جميع الخدمات التي تقدمها الشركة بالاتصال علي رقم *1100# وسوف تسمع رسالة صوتية بجميع الخدمات المتاحة

وممكن ان تعرف رصيدك عن طريق إدخال الرقم *1441#

وممكن ان تشحن الموبايل رصيد ادخال الكود *122* ونكتب رقم الموبايل والمبلغ

شروط امتلاك جوال من موبايلي

أولا يجب أن تحجز الموبايل عن طريق الانترنت عبر موقعهم، أو التحدث مع خدمة العملاء ومن المعروف أن الشركة توفر موبايل واحد فقط لكل عميل، ولا يمكن أن تعدل في الطلب مثل تغيير نوع الموبايل، ولا يمكنك أيضا أن تسترد المال الذي دفعته والتسليم الجهاز تقوم الشركة بالتواصل معك عن طريق الايميل وعليك تاكيد أنك استلمت الموبايل.

رقم موبايلي واتساب

لمواكبة التقدم الذي نشهده أطلقت شركة موبايلي خدمة الواتساب للتواصل لأكبر عدد من العملاء وهذه الخدمة توفر أيضا امكانية ارسال مقاطع الفيديو والملفات والصور وذلك عن طريق الرقم 0260101100 ويجب أن يحفظ العميل الرقم في جهات الاتصال للواتساب.

تويتر موبايلي الدعم الفني

تويتر هي وسيلة الاتصال بين الاصدقاء والاهل ولكن اليوم يمكن أن تتواصل مع خدمة العملاء عبر تطبيق تويتر عن طريق الحساب الرسمي للشركة

كيف اكلم خدمة العملاء موبايلي

وهي الدخول على موقع موبايلي وكتابة البيانات المطلوبة مثل الكنية والاسم ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني كتابة الاستفسار وموضوعه وترسلها وتنتظر الرد من الشركة على الاستفسار.