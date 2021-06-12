شروط التقديم على وظائف القوات البرية الملكية سلاح الإشارة عبر وزارة الدفاع السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وظائف شاغرة لديها في القوات البرية الملكية سلاح الإشارة للرجال فقط في عدد من التخصصات الإدارية والفنية والهندسية وذلك بشروط ومعايير محددة تشمل المؤهلات المطلوبة بالإضافة إلى الشروط العامة للوظائف العسكرية أهمها أن يكون الشخص يحمل الجنسية السعودية حاصل على المؤهل التعليمي من الوزارة، وذلك للتعيين على الوظائف المتاحة من خلال هيئة الاتصالات والمعلومات في المواعيد من يوم الأحد الموافق 3 من شهر ذو القعدة عام 1442 ويستمر لمدة أسبوع، على الراغبين في التقديم معرفة الضوابط والمؤهلات المطلوبة ثم التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة الدفاع أو موقع القوات البرية الملكية.

شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع

لابد أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية ويستثنى من نشأ مع والده حين أداء خدمته العسكرية خارج البلاد.

يشترط حسن السير والسلوك والسمعة في كافة أمور الحياة.

ألا يكون مطروداً من إحدى المعاهد العسكرية وعٌين في وظيفة تابعة للنظام العسكري سابقاً.

أن يتناسب الطول مع الوزن (لائقاً طبياً).

أن يكون خالي من الأمراض المعدية مع اجتياز الفحص الطبي.

اجتياز جميع الاختبارات المحددة والمقابلة الشخصية.

في حالة إذا كان المؤهل من خارج المملكة يجب عمل معادلة من الوزارة.

رابط وزارة الدفاع التقديم على وظائف القوات البرية الملكية

من خلال رابط بوابة وزارة الدفاع .

سجل الدخول ثم حدد الوظيفة.

ثم عليك تعبئة البيانات الشخصية والمعلومات والمؤهلات ورفع المستندات.

حتى تكمل التسجيل.

تخصصات سلاح الإشارة بالقوات البرية الملكية

حددت هيئة الاتصال عبر وزارة الدفاع بعض التخصصات والمسميات المطلوب التعيين عليها وهي على النحو التالي:-