رابط وزارة الدفاع للتسجيل في وظائف القوات البرية بسلاح الإشارة للرجال تعرف على شروط التسجيل

الإعلان عن وظائف القوات البرية بوزارة الدفاع، رابط وزارة الدفاع، وظائف سلاح الإشارة، شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع، من أهم كلمات البحث الآن من قبل الشباب السعودي الباحث عن عمل متميز بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية، لسد العجز في الإدارة، وحددت الوزارة الشروط العامة للتسجيل في الوظائف، ورابط التسجيل والمؤهلات الدراسية المطلوبة للتقديم، وظائف وزارة الدفاع من أهم الوظائف التي يحرص على التسجيل بها الشباب لما لها من مميزات كبيرة ومتعددة من رواتب مجزية ورعاية صحية واجتماعية ممتازة لمنسوبيها.

التقديم على وظائف سلاح الإشارة

التقديم على وظائف وزارة الدفاع في قطاع القوات البرية يبدأ الأحد القادم ويستمر لمدة أسبوع عبر رابط البوابة الموحدة للقبول والتجنيد التابعة لوزارة الدفاع، وحددت الوزارة في الإعلان وقالت يجب الالتزام بالمواعيد والاشتراطات الخاصة بالتسجيل الموضوعة للراغبين في التقديم والتي سنقدمها لمتابعينا بالتفاصيل لاحقاً داخل المقال.

رابط وزارة الدفاع للتقديم على وظائف القوات البرية

موعد التقديم على وظائف سلاح الإشارة

يبدأ التقديم على الوظائف أعتباراً من اليوم الأحد 2021/06/13 الموافق 1442/11/03، ويستمر حتى يوم السبت 2021/06/19 الموافق 1442/11/09.

الشروط العامة للتسجيل بوظائف سلاح الإشارة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ.

يكون حسن السير محمود السمعة غير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

يكون حاصل على المؤهل الدراسي المناسب للوظائف وتكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم.

أن يجتاز جميع المقابلات والاختبارات التي يمر بها من قبل لجنة القبول بوزارة الدفاع.

أن لا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة وأن يكون متمتع بالياقة صحية جيدة.

أن لا يكون موظف في أي جهة حكومية أثناء التقديم أو في أي مؤسسة عسكرية.

ألية التقديم في وظائف القوات البرية

الدخول على رابط وزارة الدفاع السعودية.

في حال أن لك حساب قم بالدخول عليه، لم يكن حساب قم بإنشاء حساب جديد.

الضغط علة أيقونة الوظائف المتاحة.

الضغط على الوظيفة المناسبة لمؤهلك العلمي.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة والإقرار بصحتها.

الضغط على تسجيل وبذالك تتم العملية بنجاح.

التخصصات المطلوبة ومسميات الوظائف بوزارة الدفاع