تعتبر من الخدمات الهامة التي تقدمها الحكومة السعودية للوافدين علي أراضيها ، حيث تعمل وزارة الصحة السعودية في توفير كافة الخدمات الصحية لكل المواطنين السعوديين والمقيمين ، ومن ابرز هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن التامين الصحي للمقيمين ، ولاقت هذه الخدمة استحسان من الكثيرين ، حيث يوفر التامين الصحي لهم العلاج لجميع أفراد الأسرة ويتم العلاج تحت افضل المستشفيات الخاصة بالمملكة ، وبالرغم من تقدم منظومة التامين الصحي هناك الكثير من المقيمين والمواطنين ليس لهم تامين صحي وتقوم مستشفيات الحكومة بالتكفل بعلاجهم ولكن في بعض الأحيان يوجد تزاحم فبتالي لا يصرف الأدوية المطلوبة في الوقت المناسب.

كيفية الاستعلام عن التامين الصحي للمقيمين

تزداد الشركات الخاصة في المملكة يوم بعد يوم ، مما أدي إلي حيرة للمقيمين والمواطنين بسبب تعدد هذه الشركات والخدمات ، وبعد العديد من الدراسات والاحصائيات وجدت السلطات السعودية أن افضل شركة تامين للمقيمين هي شركة بوبا للتامين الصحي ، حيث يشترك فيها العديد من المقيمين والمواطنين داخل المملكة ، وقد اتاحت وزارة الداخلية السعودية من خلال موقع ابشر الإلكتروني خاصية الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي وسوف نقوم بشرحه في السطور التالية :

الدخول علي الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية بالمملكة ابشر.

من الصفحة الرئيسية نضغط علي أيقونة خدمة الجوازات.

ثم نقوم بالضغط علي خدمات ابشر للأفراد .

سينتقل الموقع إلي صفحة اخري خاصة بتسجيل الدخول علي الحساب الشخصي في ابشر.

نكتب بعد ذلك رقم الهوية أو اسم المستخدم ثم كلمة المرور ثم رمز التحقق المرئي المكون من اربع أرقام.

نضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

بعد الدخول علي الحساب الشخصي في ابشر نضغط علي الاستعلامات الإلكترونية.

ثم نضغط علي الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي للمقيمين.

سيطلب الموقع منك كتابة رقم الإقامة وكتابة زر التحقق المرئي.

نضغط علي عرض وسوف يقوم الموقع بعرض كافة البيانات الخاصة بالقيم بالتامين الصحي.

أسعار التامين الطبي للمقيم

يقدم تامين صحي شامل ويضم العديد من المميزات أهمها شبكة المستشفيات وعيادات خارجية تغطي كافة التخصصات وبذلك يكون سعر تأمينه كحد اقصي 100 الف ريال سعودي وكحد ادني 10.000 ريال سعودي.

أسعار التامين الطبي للأفراد السعوديين

يندرج تحت قائمة التأمين الطبي لأفراد عائلتي، أربع فئات وهي : عائلتي الفضي، البلاتيني، الذهبي، والماسي.

يشمل الحد الأقصى للعضوية الفضية 30.000 ريال، وللبلاتينية100.000 ريال، وللذهبية 50.000 ريال، وللماسية 250.000 ريال سعودي.

تتوفر كل من العضويتين الفضية والذهبية الإقامة اليومية في غرف مشتركة بالمؤسسات الطبية، بينما توفر العضويتان البلاتينية والماسية غرف خاصة.

تتكلف استشارة الزيارة الطبية الواحدة للعضويات (الفضية، الذهبية، البلاتينية، والماسية) على الترتيب (75، 100، 150، 200 ريال سعودي.

تتكلف الإعاشة لليوم الواحد في أحد المراكز الطبية بالنسبة للحالات الطارئة للأربع عضويات ( الفضية والذهبية 350 ريال، والبلاتينية والماسية 600 ريال).

بالنسبة للحد الأقصى في علاج الحالات المرضية الموجودة خلال فترة التأمين لفرد واحد وبدون فترة انتظار فهي على ترتيب العضويات (الفضية، الذهبية، البلاتينية، والماسية) ( 30.000، 50.000، 100.000، 250.000) ريال سعودي.

ويعتبر التامين الطبي ساري خلال فترة الإقامة داخل المملكة فقط ، ويغطي التامين الطبي لأفراد عائلتي من التعاونية معظم الخدمات الطبية والعلاجية بما فيها الكشف والتطعيمات وحالات الحمل والولادة لدي اكبر المراكز والمؤسسات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة السعودية.