دخول رابط وظائف القوات البرية الملكية السعودية سلاح الإشارة وزارة الدفاع التسجيل mod.gov.sa

رابط وظائف القوات البرية الملكية في السعودية، من الروابط التي تلقي اهتمام واسع من المواطنين السعوديين، حيث تقوم وزارة الدفاع بالإعلان عن وظائف لدي القوات البرية الملكية، ويكون التقديم لها إلكترونياً حسب التخصصات، والشروط والواجب توافرها في المتقدمين، وقد أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقوات البرية، سلاح الإشارة عن وجود عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للرجال، ونحن من خلال موقعنا المتميز ثقفني، نعرض عليكم تفاصيل التسجيل في هذه الوظائف.

رابط التسجيل في وظائف القوات البرية

الدخول على الموقع الإلكتروني “mod.gov.sa“.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

تسجيل بيانات المتقدم بكل دقة.

موعد التقديم على الوظائف المُعلن عنها

يبدأ التسجيل لوظائف القوات البرية الملكية، من يوم الأحد الموافق 3 ذي القعدة، الموافق 13 يونيو 2021، ويستمر التقديم حتي يوم السبت الموافق 9 ذي القعدة 1442، الموافق 20 يونيو 2021.

شروط التسجيل على وظائف القوات البرية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثني من نشأ مع والده خارج المملكة لخدمة البلاد. يكون من الحاصلين على المؤهلات المطلوبة للتخصصات المتاحة. يفضل من لديه خبرة في الوظائف المطلوبة. أن يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة. اجتياز الاختبارات المقررة للقبول والمقابلة الشخصية. ألا يكون مريض بأي مرض مزمن أو معدي. يتوافر لدية شروط اللياقة البدنية.

مسميات الوظائف والتخصصات المطلوبة