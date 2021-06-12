نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول رابط وظائف القوات البرية الملكية السعودية سلاح الإشارة وزارة الدفاع التسجيل mod.gov.sa في المقال التالي
رابط وظائف القوات البرية الملكية في السعودية، من الروابط التي تلقي اهتمام واسع من المواطنين السعوديين، حيث تقوم وزارة الدفاع بالإعلان عن وظائف لدي القوات البرية الملكية، ويكون التقديم لها إلكترونياً حسب التخصصات، والشروط والواجب توافرها في المتقدمين، وقد أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقوات البرية، سلاح الإشارة عن وجود عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للرجال، ونحن من خلال موقعنا المتميز ثقفني، نعرض عليكم تفاصيل التسجيل في هذه الوظائف.
رابط التسجيل في وظائف القوات البرية
- الدخول على الموقع الإلكتروني “mod.gov.sa“.
- تحديد الوظيفة المتقدم عليها.
- تسجيل بيانات المتقدم بكل دقة.
موعد التقديم على الوظائف المُعلن عنها
يبدأ التسجيل لوظائف القوات البرية الملكية، من يوم الأحد الموافق 3 ذي القعدة، الموافق 13 يونيو 2021، ويستمر التقديم حتي يوم السبت الموافق 9 ذي القعدة 1442، الموافق 20 يونيو 2021.
شروط التسجيل على وظائف القوات البرية
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثني من نشأ مع والده خارج المملكة لخدمة البلاد.
- يكون من الحاصلين على المؤهلات المطلوبة للتخصصات المتاحة.
- يفضل من لديه خبرة في الوظائف المطلوبة.
- أن يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.
- اجتياز الاختبارات المقررة للقبول والمقابلة الشخصية.
- ألا يكون مريض بأي مرض مزمن أو معدي.
- يتوافر لدية شروط اللياقة البدنية.
مسميات الوظائف والتخصصات المطلوبة
|مهندس اتصالات
|شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة اتصالات
|فني اتصالات
|شهادة الدبلوم في تخصص اتصالات
|عدد 2 وظيفة فني شبكات حاسب آلي
|شهادة الدبلوم تخصص إدارة أنظمة الشبكات
|فني كهرباء لوحات وتحكم
|الدبلوم تخصص كهرباء
|مترجم
|بكالوريوس تخصص لغة إنجليزية وترجمة
القوات البرية الملكية
هي أحد أهم ألأفرع التابعة لوزارة الدفاع السعودية، فهي مختصة بالدفاع عن أراضي المملكة ضد أي اعتداء أو تهديد خارجي، ويتم توزيع القوات البرية على ثماني مناطق، تغطي المملكة العربية السعودية، وتشمل عدة قيادات للمناطق وأسلحة وكليات تابعه لها، وتهتم وزارة الدفاع برفع كفاءة القوات البرية، بضم أفضل الكفاءات والمهارات الوطنية، للاستفادة منها للنهوض بمستوي وجودة الأداء.
وزارة الدفاع السعودية
هي الدرع الواقي للمملكة من أي اعتداء داخلي أو خارجي على أراضيها، ويتولى قيادتها جلالة ولي العهد محمد بن سلمان، وتضم عدد من الإدارات والأفرع الهامة لحماية البلاد، فهي وزارة سيادية تعمل على تنظيم العمليات اللوجستية والعسكرية، وتضم كلاً من “القوات البرية الملكية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي”.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دخول رابط وظائف القوات البرية الملكية السعودية سلاح الإشارة وزارة الدفاع التسجيل mod.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.