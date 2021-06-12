نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل وطني المرن للعملاء الموشكين علي التقاعد من مصرف الراجحي بكل سهوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل وطني المرن من اهم التمويلات التي اعلن عنها مصرف الراجحي عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية، كما اعلن المصرف أيضا حديثا علي صفحته عن شراء الأراضي من الراجحي بكل سهوله ومعرفه المميزات والشروط المطلوبة واعلن أيضا عن التمويل الإضافي من صندوق التنمية العقارية والحصول عليه من مصرف الراجحي، والآن سوف نقوم بشرح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم مميزاته وكيفيه الحصول علي التمويل الكترونيا.

تمويل وطني المرن

العن المصرف عن التمويل المرن للموشكين علي التقاعد وصمم الراجحي البرنامج لجميع العملاء الذي اقترب وصول عمرهم إلى عر التقاعد ولم يتمكنن من الحصول والاستفادة من برامج التمويل الشخصي، واعلن المصرف عن مبلغ التمويل الممنوح وفقا لعدد السنوات الباقية لبلوغه سن التقاعد واعلن أيضا عن السداد الأجل الممنوح لعملاء التمويل خمس سنوات بعد تقاعد العميل ويحتسب مقدار التمويل علي أساس حجم الدخل وحجم معاش العميل التقاعدي، تمويل الموشكين علي التقاعد عمل عليه المصرف علي أن يكون التمويل سهل الحصول عليه بحلول تمويليه ميسره وفترات سداد سهله.

مميزات تمويل الموشكين علي التقاعد

اعلن المصرف عن المميزات التي يوفرها التمويل والتي سوف نوضحها من خلال النقاط الأتية:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

الحد الأدنى للتمويل 8000 ريال وحد اقصي إلي 2 مليون ريال.

موافقه سريعه وصرف فوري في دقائق.

فترات سداد مرنه ومريحه تصل إلي خمس سنوات.

فترات سماح لتحويل الراتب التقاعدي إلى المصرف.

اجراءات ميسره ومرنه لإعادة الجدولة بعد التقاعد.

خاصيه خفض قيمه الأقساط والتي تقدم مرونه في خفض الأقساط لتمكين العملاء من تعديل قيمه دفعاتهم بعد تقاعده.

فتره السماح تقدم لعملاء التمويل عند وصوله لعمر التقاعد منحه فرصه في تحويل المعاش إلى المصرف.

كيفيه الحصول علي تمويل وطني

كما اعلن المصرف عن الوسائل التي يمكن الحصول علي التمويل من عبرها وهي عن طريق زياره احد فروع الراجحي الموجودة بالمملكة أو عبر التقديم الإلكتروني والذي نوضحه من خلال النقاط الأتية:

دخول صفحه التقديم من الموقع الإلكتروني مصرف الراجحي.

إدخال جميع البيانات المطلوبة وتكون صحيحه.

وبعدها يتم الضغط علي إرسال.

التمويل الشخصي وطني

كم تم الإعلان عن تمويل وطني المرن والذي يمكنك من الحصول علي التمويل خلال 30 دقيقه والذي صمم خصيصا لجميع المواطنين الذين يريدون التعامل مع البنك ولكن مع بنك موثق وهو الراجحي. كما اعلن أيضا المصرف عن سهوله التمويل من حيث الحصول عليه والأقساط المستحقة والتي تتميز بمرونتها.

شروط التمويل الشخصي وطني

كما تم الإعلان عن مجموعه من الشروط التي يجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي التمويل وهي كالاتي:

يجب أن تكون جهة العمل معتمده من خلال مصرف الراجحي.

دخل المقيم يجب أن لا يقل عن 5000 ريال.

لا يقل دخل السعودي عن 2000 ريال والمتقاعد أيضا 1900 ريال.

لا يزيد العمر عن 60 عام للموظف والمتقاعد 70 عام عند اخر قسط.

بطاقه هويه أو أقامة للمقيم ويجب أن يكونن ساريين المدة.

تعريف وتثبيت بالراتب.

نموذج طلب التمويل.

كيفيه الحصول علي التمويل الشخصي وطني

كما تم الإعلان عن كيفيه الحصول علي التمويل عبر قنوات المصرف وهي كالاتي:

تحميل تطبيق الراجحي موبايل علي الجوال. زياره اقرب فرع تابع للمستفيد في جميع أنحاء المملكة. يمكن الاتصال علي رقم 8001241222. تعبئه النموذج الإلكتروني علي موقع مصرف الراجحي.

وفي النهاية نتمنى أن نكون قد قمنا بشرح منتجات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي كما تم شرح أيضا طريقه وكيفيه الحصول علي المنتجات التمويلية.