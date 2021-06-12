تمديد التأشيرة السعودية الخاصة بالخروج والعودة لمن هم خارج البلاد

تمديد التأشيرة السعودية لأفراد الأسرة أو أحد العمال في المنزل اللذين غادروا المملكة أمر في غاية الأهمية، وهي من الخدمات الكثيرة التي يستطيع المواطن السعودي الحصول عليها بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر السعودية، وسبق وأن أفردنا مقالات عن خدمات أخرى بهذا الصدد مثل إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وخدمة إصدار تصاريح السفر، ومقالات أخرى كثيرة لخدمات أخرى كثيرة تقدمها أبشر.

شروط تمديد التأشيرة السعودية للأفراد خارج البلاد

الشرط الأول والأساسي للحصول على هذه الخدمة هو سداد الرسوم المقررة عليها، والتي تختلف ما بين التأشيرة المفردة والتأشيرة المتعددة.

فالرسوم المقررة لإصدار التأشيرة المفردة تقدر ب 100 ريال سعودي. بينما التأشيرة المتعددة فتقدر رسومها ب 200 ريال سعودي.

يستطيع المواطن السعودي تمديد التأشيرة السعودية لأحد أفراد أسرته أو العاملين في منزله، بشرط ألا يكون هذا الشخص مسجل كمتوفى أو كهارب، وألا تكون عنده مخالفة في الاستقدام.

في الوقت الذي يتم فيه طلب تمديد التأشيرة يجب أن يكون الفرد المرجو تجديد التأشيرة له خارج الأراضي السعودية.

قد يكون تاريخ العودة قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد لانتهاء الإقامة.

في حالة تمديد التأشيرة للخروج والعودة لسفرية واحدة وفقًا لخيار المدة بالأيام، يجب أن تكون الإقامة سارية حتى 90 يوم على الأقل.

هدف خدمة تمديد التأشيرة والمستفيدين منها

تهدف هذه الخدمة إلى تمكين كل من المواطن السعودي أو المقيم داخل المملكة من تمديد التأشيرة السعودية الخاصة بالخروج والعودة لأحد أفراد أسرته، أو لأحد العاملين المنزليين لديه ممن هم خارج البلاد وقت التمديد.

وللاستفادة من هذه الخدمة على المواطن أو طالب الخدمة أن يكون من المسجلين بحساب مفعل على بوابة أبشر.

كيفية الحصول على الخدمة عبر المنصة

لتمديد التأشيرة لمرافق اتبع الخطوات التالية:

من خلال حسابك على منصة أبشر اختر خدمات أفراد الأسرة، ثم اختر خدمات، ثم التأشيرات.

ولتمديد التأشيرة للعمال في المنزل اتبع هذه الخطوات:

اختر أولًا خدمات العمالة، ومنها خدمات، وأخيرًا التأشيرات.

وفي الختام نؤكد دائمًا على زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة أبشر للحصول على المزيد من المعلومات.