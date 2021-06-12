بأقل راتب أحصل على تمويلك الشخصي عبر الأهلي أون لاين

بأقل راتب شهري بالمملكة العربية السعودية ، يستطيع المواطن طلب التمويل الشخصي الإسلامي من قبل البنك الأهلي التجاري بالسعودية ، ولكن وفر البنك الأهلي الآن إمكانية طلب التمويل الشخصي، من خلال تطبيق الأهلي أون لاين، أو من خلال تطبيق الأهلي موبايل، وعن طريق مقال اليوم سوف نعرض لكم أهم شروط ومزايا التمويل الشخصي من خلال الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك الأهلي التجاري بالسعودية.

بأقل راتب تمويل شخصي عبر تطبيق الأهلي أون لاين

وفر البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية، تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى زيارة فرع البنك، فيستطيع العميل طلب القرض الشخصي من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك الأهلي، ولكن لابد من توافر مجموعة من الشروط والأحكام، الموضوعة من قبل البنك الأهلي

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي، لكي يستطيع الحصول على تمويل الأهلي موبايل.

تمويل الأهلي موبايل متاح، للعملاء العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، والعاملين بالشركات الكبرى.

بأقل راتب وهو 3000 ريال سعودي، يستطيع المواطن السعودي طلب التمويل الشخصي من البنك الأهلي أون لاين.

يستطيع المواطن السعودي طلب تمويل شخصي، يصل قيمة التمويل حتى 1500000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل للمواطن السعودي المتقدم، ثلاثة أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي، وسنه للمواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الخاص.

18 عام هو الحد الأدنى لعمر المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على التمويل، و60 عام هو الحد الأقصى لعمر المواطن المتقدم.

مزايا التمويل الشخصي عبر تطبيق الأهلي موبايل

التمويل الشخصي السريع من البنك الأهلي التجاري بالسعودية، متاح للعملاء من خلال تطبيق الأهلي موبايل، ويتميز هذا التمويل الشخصي السريع بعدد من المزايا وهي