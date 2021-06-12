نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار رخصة القيادة بالسعودية إلكترونياً والخطوات بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار رخصة القيادة بالسعودية إلكترونياً هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية وكذلك المقيمين فيها من الأشخاص قاطني المركبات بالمملكة, حيث تسعي الإدارة العامة للمرور بالسعودية دائما علي تحويل كافة الخدمات لتكون إلكترونياً بدل من الورقية. فقد أتيح من قبل إمكانية قيام التعرف علي صلاحية رخصة القيادة إلكترونياً ودون الحاجة إلي الذهاب إلي مقرات الجهات الحكومية المختصة, وأيضا تم الإعلان عن أنه يمكن القيام باحتساب عدد نقاط المخالفات المرورية إلكترونياً. وفيما يلي سيتم شرح تفاصيل كيفية إصدار رخصة القيادة بالسعودية خلال هذا المقال والخطوات الكاملة لإنهاء الخدمات.

إصدار رخصة القيادة بالسعودية والخطوات

أعلنت مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية بإمكانية قيام قاطني المركبات من المواطنين السعوديين أو المقيمين باستخراج رخصة القيادة بعد قيامهم بتجهيز المتطلبات الأتية:

ألا يكون سن المتقدم للحصول علي الخدمة أقل من 18 عام.

سداد الرسوم المطلوبة مقابل الخدمة والتي تم تقديرها بقيمة (200) ريال سعودي.

أن يقوم المستفيد بإجراء الكشف الطبي وذلك من خلال الخدمة الإلكترونية المقدمة من بوابة الإفادة الإلكترونية, وهي عبارة عن بوابة إلكترونية تقوم بنقل الفحص الطبي من الجهات الصحية الحكومية إلي قواعد بيانات الجهات المعنية بطريقة أمنة وسريعة جداً.

يتم استكمال الخطوات من خلال منصة أبسر الإلكترونية وذلك بعد إنهاء الإجراءات التالية:

التقديم في مدارس القيادة التابعة للإدارة العامة للمرور بالسعودية واجتياز الاختبار النظري بها.

النجاح في اختبار القيادة العملي.

يتم إعفاء الحاصلين علي رخصة قيادة دولية سارية أو أجنبية علي أن تكون معترف بها من الإدارة العامة للمرور السعودي.

وقد أعلنت الجهات الحكومية المختصة أن قيمة الخدمة هي (200) ريال سعودي, يتم سدادها من خلال خدمة “سداد” علي أن يتم الحصول علي الخدمة وإنهاء كافة الإجراءات خلال مدة لا تقل عن (3) أيام من تاريخ التقديم عبر بوابات الخدمة الإلكترونية “أبشر الأفراد”, حيث يتم العمل علي هذه الخدمة يومياً من الساعة السابعة والنصف صباحاً (7:30) ص وحتي الساعة الثانية والنصف مساءً (2:30 م), ويمكن الاتصال أيضاً علي الرقم الخاص بخدمة العملاء وهو 920020405.