نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل التأجيري الجديد للسيارات عبر البنك السعودي الفرنسي في المقال التالي
يعمل البنك السعودي الفرنسي على تأمين العديد من التمويلات والمنتجات التمويلية، من ضمنها التمويل التأجيري للسيارات في المملكة العربية السعودية للأفراد السعوديين والمقيمين، حيث يتضمن العديد من المزايا وبالتعريف عن تفاصيل هذا المنتج فإنه يمّكن العميل من تأجير السيارة مع خيار امتلاكها مع نهاية عقد التأجير، بشرط تطبيق بعض المتطلبات التي يحددها البنك لعملائه المستفيدين من التمويل الجديد.
التمويل التأجيري للسيارات بواسطة البنك السعودي الفرنسي
- يشمل التمويل عدة مزايا أولها التوافق التام مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية
- خلال ساعات تتم الموافقة على تمويل الأفراد للسيارات بعد تأمين المستندات المطلوبة
- توفر خيار تأجير السيارة لمدة خمسة أعوام
- توفر تأمين شامل في حال حصول أي حادث أو سرقة أو كارثة طبيعية
- مرونة في مواعيد الاستحقاق
- إمكانية تعبئة طلب استمارة التمويل عبر الانترنت.
الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل التأجيري للسيارات
يجب توفير العديد من المستندات من طرف العميل، وهي موضحة على النحو التالي:
- أولا تعبئة نموذج طلب التأجير للسيارات
- إحضار صورة عن الإقامة للمقيمين أو بطاقة وطنية للأفراد السعوديين
- إحضار صورة عن رخصة القيادة، حيث يشترط البنك أن تكون سارية المفعول
- إحضار نسخة عن الفواتير الخدمية، بشرط أن تكون آخر فاتورة مشمولة بفواتير المياه أو الكهرباء أو الهاتف
- توفير خطاب التعريف بالراتب للمستفيد من القرض التأجيري.
شروط التمويل التأجيري للمركبات متوفر لدى البنك الفرنسي السعودي
كما ذكرنا يجب تطبيق بعض الشروط للحصول على التمويل التأجيري من ضمنها شرط العمر والراتب ومدة الخدمة، وتوفر بعض المستندات، والشروط هي:
- أن يكون عمر العميل بحد أدنى 21 سنة
- على الأقل يجب أن يكون الراتب الشهري للعميل إن كان مواطنا أو مقيم 3.500 ريال سعودي
- توفر رخصة قيادة للعميل سارية المفعول
- على الأقل أن يكون مستمر في عمله لمدة ثلاثة أشهر.
رابط التسجيل على التمويل التأجيري للأفراد
يمكن التسجيل من خلال موقع البنك السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري وتحديد الجنس وكتابة بعض المعلومات الشخصية المتعلقة بالمستفيد من هذا التمويل، متضمنة الاسم وجهه العمل والعمر والمنطقة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم البطاقة الشخصية أو رقم الإقامة، والعديد من البيانات الأخرى.
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