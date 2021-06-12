“الصحة”: لا توجد أدلة علمية على انتقال فيروس “كورونا” عن طريق المسابح

بلادي – الرياض:
أوضحت وزارة الصحة، حقيقة انتقال عدوى فيروس “كورونا” عن طريق المسابح.
وقالت الوزارة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن انتقال “كورونا” عن طريق السباحة في مسبح رياضي مع مجموعة من المشتركين، إنه لا توجد حتى الآن أدلة علمية تثبت أن الفيروس ينتقل عن طريق المسابح.
ودعت الجميع إلى الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمرافق العامة كالنوادي الرياضية.
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