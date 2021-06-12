وزير الصحة يوضح سبب قصر الحج على الداخل .. ويرد على استفسار حول إمكانية تزوير شهادات التحصين

بلادي – الرياض:

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن قرار المملكة ‏بقصر حج هذا العام على 60 ألفًا من المواطنين والمقيمين، تم ‏اتخاذه حفاظًا على سلامة الجميع.

وأشار الربيعة إلى أن كل الدول مازال ‏ينتشر بها الفيروس وبعضها ارتفعت أعداد المصابين بها، ‏بالإضافة لظهور سلالات جديدة متحورة من فيروس كورونا.‏

وأوضح ردا على استفسار حول إمكانية تزوير البعض لشهادات التحصين، أن ذلك صعب، لوجود منظومة إلكترونية متطورة، تكشف ‏عن وجود أي تلاعب في البيانات سواء من المواطنين أو المقيمين.‏