بلادي – الرياض:
أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن قرار المملكة بقصر حج هذا العام على 60 ألفًا من المواطنين والمقيمين، تم اتخاذه حفاظًا على سلامة الجميع.
وأشار الربيعة إلى أن كل الدول مازال ينتشر بها الفيروس وبعضها ارتفعت أعداد المصابين بها، بالإضافة لظهور سلالات جديدة متحورة من فيروس كورونا.
وأوضح ردا على استفسار حول إمكانية تزوير البعض لشهادات التحصين، أن ذلك صعب، لوجود منظومة إلكترونية متطورة، تكشف عن وجود أي تلاعب في البيانات سواء من المواطنين أو المقيمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة يوضح سبب قصر الحج على الداخل .. ويرد على استفسار حول إمكانية تزوير شهادات التحصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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