‏”الحج”: أولوية التقديم ستكون لمن لم يسبق له الحج .. وهذه آلية التسجيل

بلادي – الرياض:

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن ‏الأولوية للتقديم لحج هذا العام ستكون لمن لم يسبق له الحج، مع تطبيق شرط مرور 5 سنوات.‏

وشدد مشاط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن آليات ‏حج هذا العام، على أن آليات التسجيل ومعاير الاختيار ستكون ‏واضحة تمامًا لا فرق بين مواطن ومقيم.‏

وذكر أن التسجيل سيكون من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، ‏على مرحلتين، الأولى تقتصر على عملية التسجيل فقط، تليها ‏مرحلة استكمال إجراءات التسجيل، لافتًا إلى أن المملكة وجدت ‏تفهمًا من جانب كل سفارات العالم عند إبلاغها بهذا القرار.‏

وأشار إلى أن المملكة وجدت تفهمًا من كل سفارات دول العالم، ‏عند إبلاغها بقصر الحج هذا العام على 60 ألفا من حجاج ‏الداخل، حفاظًا على سلامة الجميع.‏