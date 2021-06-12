‏”الحج”: أولوية التقديم ستكون لمن لم يسبق له الحج .. وهذه آلية التسجيل

بلادي – الرياض:
أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن الأولوية للتقديم لحج هذا العام ستكون لمن لم يسبق له الحج، مع تطبيق شرط مرور 5 سنوات.
وشدد مشاط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن آليات حج هذا العام، على أن آليات التسجيل ومعاير الاختيار ستكون واضحة تمامًا لا فرق بين مواطن ومقيم.
وذكر أن التسجيل سيكون من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، على مرحلتين، الأولى تقتصر على عملية التسجيل فقط، تليها مرحلة استكمال إجراءات التسجيل، لافتًا إلى أن المملكة وجدت تفهمًا من جانب كل سفارات العالم عند إبلاغها بهذا القرار.
وأشار إلى أن المملكة وجدت تفهمًا من كل سفارات دول العالم، عند إبلاغها بقصر الحج هذا العام على 60 ألفا من حجاج الداخل، حفاظًا على سلامة الجميع.
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