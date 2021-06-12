بلادي – الرياض:
دشن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة، والذي سيسهم في خدمة أهالي مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين عبر منظومة خدمية متكاملة.
واطلع الأمير خالد الفيصل على هامش معرض مشروعات المنطقة الرقمي، على نموذج من الحافلات واستمع لشرح عن المشروع الذي يهدف إلى استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ودعم التنمية الاقتصادية في مكة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم الشريف.
وتتوزع شبكة الحافلات في المرحلة الأولى بمدينة مكة المكرمة على مستويين مختلفين، حيث تتكون المرحلة الأولى من شبكة الحافلات من 12 خطاً وبعدد 83 محطة توقف تقريبًا، وتُستخدم فيها حافلات محلية متوسطة الحجم، بينما الخطوط الـ5 الأخرى هي خطوط سريعة (ذات مسارات مخصصة)، بطول 172 كم وبعدد 342 محطة توقف تقريبًا، وتُستخدم فيها حافلات مفصلية ذات سعة أكبر وبتردد أكثر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير مكة يدشن نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.