أمير مكة يدشن نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة

بلادي – الرياض:

دشن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة، والذي سيسهم في خدمة أهالي مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين عبر منظومة خدمية متكاملة.

واطلع الأمير خالد الفيصل على هامش معرض مشروعات المنطقة الرقمي، على نموذج من الحافلات واستمع لشرح عن المشروع الذي يهدف إلى استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ودعم التنمية الاقتصادية في مكة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم الشريف.

وتتوزع شبكة الحافلات في المرحلة الأولى بمدينة مكة المكرمة على مستويين مختلفين، حيث تتكون المرحلة الأولى من شبكة الحافلات من 12 خطاً وبعدد 83 محطة توقف تقريبًا، وتُستخدم فيها حافلات محلية متوسطة الحجم، بينما الخطوط الـ5 الأخرى هي خطوط سريعة (ذات مسارات مخصصة)، بطول 172 كم وبعدد 342 محطة توقف تقريبًا، وتُستخدم فيها حافلات مفصلية ذات سعة أكبر وبتردد أكثر.