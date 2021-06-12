“الحج والعمرة”: البوابة الإلكترونية للحج تفتح غداً في هذا التوقيت .. ولا توجد أولوية للحجز المبكر

بلادي – الرياض:
أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل للحج ابتداءً من الساعة الواحدة مساء من يوم غد الأحد، وحتى الساعة الـ10 مساء من يوم الأربعاء 13 ذي القعدة 1442 هـ.
وأبانت الوزارة أن التسجيل متاح خلال كامل الفترة، مؤكدة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.
وأشارت إلى أن الحجز وشراء الباقات سيبدأ الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة 15 ذي القعدة 1442 هـ.
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