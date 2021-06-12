وفد سعودي يجري مباحثات في القاهرة لدراسة اشتراطات جديدة لدخول المنتجات المصرية للمملكة

بلادي – الرياض:

زار وفد مؤلف من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة البيئة ‏والمياه ‏والزراعة، جمهورية مصر، والتقى وزير زراعتها لاستكمال المباحثات بين الجانبين ‏لمناقشة ‏الاشتراطات الفنية الجديدة التي وضعها الجانب السعودي ‏على ‏الصادرات الزراعية المصرية الطازجة.‏

‏

وأعلنت وزارة الزراعة المصرية، أن الوزير، السيد القصير، التقى أول ‏أمس (الخميس) الوفد السعودي، حيث تم الاتفاق معه على استمرار حركة التجارة وتصدير المنتجات ‏الزراعية ‏المصرية، بالاشتراطات المعمول بها حاليًا لحين ‏انتهاء الجانب ‏السعودي من دراسة طلبات الجانب المصري والرد ‏عليها في أقرب فرصة، حول الاشتراطات الجديدة التي وضعتها ‏الهيئة ‏العامة للغذاء والدواء في المملكة.‏

‏وكانت المملكة قد وضعت اشتراطات جديدة، يبدأ ‏تنفيذها 15 ‏يونيو الجاري، للسماح للصادرات الزراعية ‏المصرية ‏بالدخول إلى أراضي المملكة، تمثلت في ضرورة وجود ‏شهادة ‏تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة ‏بخصوص ‏متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى ‏شهادة ‏أخرى تثبت الفحص المخبري لفيروس الالتهاب الكبدي ‏الوبائي‎ ‎A”‎‏”، وشهادة ثالثة تثبت مطابقتها للائحة الفنية ‏الخاصة ‏بالمعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.‏

ومن جانبه أعرب الوفد عن سعادته بالزيارة وبالعرض الذي قدمه ‏الوفد المصري وبالمستوى الذي وصلت إليه الصادرات الزراعية ‏المصرية على المستوي العالمي، وأكد تفهمه لطلبات الجانب ‏المصري واقتناعه بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية ‏المصرية.‏

وتفقد وفد المملكة عقب انتهاء الاجتماع، المعمل المركزي لتحليل ‏متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، للاطلاع على ‏الإجراءات التي تخضع لها عينات الصادرات الزراعية المصرية، ‏للتأكد من سلامتها وجودتها، مشيدًا بإمكانيات المعمل الفنية.‏

يُشار إلى أن المملكة تتصدر قائمة مستوردي الخضراوات ‏والفاكهة من مصر خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى ‏يناير 2021 بنحو 296 ألف طن (23%)، ‏بقيمة 134 مليون دولار‎) ‎‏%16)، وفقًا لبيانات المجلس ‏التصديري المصري.‏