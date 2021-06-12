متحدث “البلدية والقروية والإسكان” يوضح أسباب تأخر تنفيذ بعض المشروعات الإسكانية

بلادي – الرياض:
كشف متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، اليوم السبت، أسباب تأخر تنفيذ بعض مشروعات الإسكان خلال الآونة الماضية.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “120” على قناة الإخبارية، أن التأخر في تنفيذ المشروعات يعتبر محدودًا، وذلك قياسًا بحجم المشروعات المطروحة للتنفيذ، مؤكدًا أنه تم إطلاق 95 مشروعًا في مدة وجيزة.
وأكد أن المشروعات المتأخر تسليمها يتم إخطار المستفيدين فيها بأي مستجدات تتعلق بها، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاريع التي تم تمديد تسليمها بسبب جائحة فيروس كورونا وتوقف العمل فيها.
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