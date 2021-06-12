بالخطوات.. طريقة التسجيل للبكالريوس بجامعة أم القرى

تعرف على طريقة التسجيل للبكالريوس بجامعة أم القرى بالخطوات، حيث نتحدث اليوم معكم عن طريقة التقديم للبكالوريوس والدبلومات بجامعة أم القرى. حيث تم الإعلان من قبل جامعة أم القرى عن الإجراءات اللازمة والمواعيد الخاصة بقبول طلبات التقديم من خريجي الثانوية العامة، والراغبين في الالتحاق بالجامعة، كمت أعلنت الجامعة عن طريق التقديم. حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال بوابة القبول الموحد، ونظرا البحث المكثف عن رابط التقديم للبكالوريوس والدبلومات بجامعة أم القرى. سوف نقدم لكم اليوم الخطوات اللازمة للتقديم.

التسجيل للبكالوريوس بجامعة أم القرى

يبحث عدد كبير من الطلاب الخريجين من الثانوية العامة عن طريقة التسجيل للبكالوريوس بجامعة أم القرى، حيث أعلنت إدارة الجامعة عن موعد التقديم للبكالوريوس بجامعة أم القرى. سوف يتم القبول بدءاً من يوم 1 من شهر ذي القعدة، إلى يوم 27 من نفس الشهر. كما وضح الدكتور خالد الثقفي عميد القبول والتسجيل أن آلية القبول تتم من خلال خمس خطوات. يجب توافر الشروط المطلوبة أولا، وتتلخص هذه الخطوات في الخطوات التالية:-

يتم فتح البوابة الخاصة بالقبول والتسجيل.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، مع التأكد من صحتها.

ثم يتم تقديم الطلب واختيار التخصص.

ثم إجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية للطالب. مع العلم أنه يجب حصول الطالب على درجات القبول في شهادة الثانوية العامة واختبار القدرات واختبار التحصيلي.

بعد ذلك سيتم الإعلان عن نتيجة القبول، ويمكن للطالب الحصول عليها إلكترونيا.

التقديم في جامعة أم القرى

يحب العلم أن الأولوية للمتقدمين في الأيام الأولى من فتح باب التسجيل، كما يتم الاعتماد في القبول بعد التقديم في جامعة أم القرى على نسبة الموزونة. كذلك أكد الدكتور الثقفي أنه سيتم أداء الاختبارات والمقابلات في الفترة بين 1-14 من شهر ذي الحجة. كذلك سيتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي بعد الفاضلة بين الطلاب المتقدمين في يوم 22 من نفس الشهر المذكور. ويجب على جميع الطلبة المتقدمين بالدخول إلى بوابة القبول والتقديم في الفترة بين 22-26 من شهر ذي الحجة 1442. وذلك حتى يتم تصدير أرقامهم الجامعية فوراً.