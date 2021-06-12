نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز المسار الإلكتروني لحجاج الداخل www.haj.gov.sa ذي الحجة 1442 في المقال التالي
رابط حجز المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بعد أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب التسجيل الإلكتروني للحجاج لاستقبال حوالي 60 ألف حاج من داخل المملكة، مع اتباع جميع الخطوات اللازمة للتسجيل وجميع الإجراءات التي تقوم وزارة الصحة السعودية بتوجيه الحجاج لها للإتمام الآمن للشعيرة المقدسة، تعرف على خطوات وموعد التسجيل الإلكتروني.
وزارة الحج والعمرة بالسعودية
وقد تطلع العالم لفتح باب الحج هذا العام لجميع أنحاء العالم، وخاصة بعد تراجعات في أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا وظهور عدد من الأمصال ضد انتشار الفيروس، بينما بعد تشاورات عديدة بين كل من وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية رأت الوزارة أن هذا العام ليس من المفيد إتاحة التجمعات الكبيرة بين الحجاج حرصا على حياتهم.
موعد فتح باب التسجيل في الحج
قام السيد عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة عن إتاحة الحج هذا العام لحجاج الداخل فقط، حيث يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني في المسار الإلكتروني للحجاج ابتداء من ظهيرة يوم الأحد 13 يونيو 2021 والموافق 3 ذي القعدة 1442، وفق عدد من الشروط الخاصة بالتسجيل:
- أن يكون المسجل من حجاج الداخل (سعودي – مقيم).
- لابد أن يكون الراغب في الحج قد حصل على مصل كرونا مع شهادة خاصة بذلك.
- لابد ألا يكون العمر لا يتجاوز ال 70 عاما.
- تكون الأولوية في التسجيل لمن لم يقم بالحج منذ 5 سنوات.
- يتم الحجز على مرتين خوفا من تكدس الضغط على الموقع.
خطوات التسجيل في رابط حجز المسار الإلكتروني لحجاج الداخل
أتاحت وزارة الحج والعمرة رابط التسجيل الإلكتروني للحجاج خوفا على الصحة ومنعا للتكدسات وذلك بالخطوات التالية:
- يتم الدخول على البوابة الرئيسية للحج والعمرة.
- كما يمكن الدخول مباشرة على الرابط لحجز واستخراج تصاريح الحج.
- يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية.
- يتم الدخول وتسجيل البيانات واتباع جميع خطوات التسجيل.
- حفظ التسجيل ثم الخروج.
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