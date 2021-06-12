التمويل العقاري المتاح من بنك الإنماء .. مزايا التمويل والمستندات اللازمة

يستمر مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية بتقديم منتجات تمويلية مختلفة ومتناسبة مع كافة شرائح المجتمع السعودي والمقيمين على الأراضي السعودية، ومن ضمن هذه التمويلات التمويل العقاري بصيغة المرابحة والمتوافق مع الضوابط الشرعية، ويأتي هذا التمويل للعقارات المكتملة البناء بصيغة المرابحة كما ذكرنا، حيث يترافق معه بعض المزايا والشروط اللازمة لكي يحصل العميل على التمويل.

ما هي مزايا التمويل العقاري من بنك الإنماء السعودي

تتعدد المزايا المترافقة مع القرض العقاري الجديد والمتوفر للمقيمين والمواطنين، والمزايا موضحة كما يلي:

إعفاء الورثة إن حصلت الوفاة -لا سمح الله-

إمكانية اختيار العقار المناسب للعميل

التمويل العقاري يتميز بوصوله إلى عشرة مليون ريال سعودي

فترة التسديد للأقساط الشهرية تصل إلى 30 سنة

الرسوم الإدارية بمبلغ 5000 ريال سعودي على الأكثر أو ما يعادل نسبة 1%.

ما هي المتطلبات اللازمة للحصول على العقار المكتمل

أولا يجب الحصول على الحد الشامل

عرض سعر البناء

تأمين صوره عن صك العقار الأصلي

تأمين كروكي موقع العقار

إصدار وثيقة رخصة البناء

إحضار محضر تجزئة في حال توفره لديك

جلب الوكالة الشرعية بالإضافة إلى جلب هوية عن الوكيل الشرعي إن لم يكن هناك وكيل للمالك

توقيع استمارة منتج التمويل العقاري للأبنية المكتملة.

شروط تمويل العقار بحسب مصرف الإنماء السعودي

تتعدد الشروط الواجب توفرها للحصول على القرض العقاري والشروط هي:

لا يزيد عمر البناء أو العقار المقصود عن أكثر من 15 سنة

أن يكون داخل النطاق العمراني

يشترط أن يكون هناك خدمات متوفرة كالكهرباء والماء

يشترط اكتمال الخدمات والبناء في العقار.

المستندات اللازمة ورابط التقديم على تمويل العقار من مصرف الإنماء