تمويل رقمي وسريع للمنشآت متناهية الصغر عبر بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة تمويل رقمي وسريع للمنشآت متناهية الصغر، يعلن بنك التنمية عن تمويل سريع عبر منصات التقنية المالية، حيث هناك الكثير من المواطنين المستفيدين من تمويلات بنك التنمية، ولذلك يقدم بنك التنمية كافة التمويلات الداعمة للمواطنين بالمملكة، فإن بنك التنمية يقدم تمويلات تدعم العمل الحر والأفراد، فإن جميع تمويلات بنك التنمية تكون ميسرة لكل المواطنين بالمملكة، ويمكن للمواطنين الإطلاع علي تفاصيل التمويل من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني.

مميزات تمويل رقمي وسريع

إن بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويل سريع للمنشآت متناهية الصغر في المملكة، فمن المعروف أن هناك العديد من تمويلات بنك التنمية، فذلك التمويل يتمتع بالعديد من المميزات، حيث أن هذا التمويل يعد طويل الأجل ويكون مرن، فإن مميزات هذا التمويل تكون كالتالي:

هذا التمويل يكون بدون ضمانات.

التمويل ليس له رسوم سداد مبكرة.

يتفق هذا التمويل مع الشريعة الإسلامية.

يتمتع بفترة سداد طويل تصل إلي 36 شهر.

إن معاملاته تكون سهلة وبسيطة.

معايير الحصول علي التمويل

وضع البنك معايير بجب توافرها ليتمكن المواطنين من الحصول علي التمويل، وذكر بنك التنمية الاجتماعية أن التقديم علي التمويل يكون بكل سهولة، وتلك المعايير الموضوعة تكون كالتالي:

تكون إيرادات المنشأة تصل سنويا إلي 2 مليون ريال سعودي أو أكثر.

المنشأة يجب أن تكون مسجلة في السعودية.

يكون عمر تلك المنشأة عامين أو أكثر.

لابد أن المنشأة ملك شخص سعودي أو أغلب الأسهم تكون لمواطن سعودي.

وجود كشف حساب مصرفي لنسبة 80% من الإيرادات للمنشأة.

منتجات بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية يقدم جميع التمويلات التي تدعم أي مواطن بالمملكة، حيث تقدم منتجات تسهم في سد أحتياجات المواطنين الأساسية، فتلك التمويلات تكون كالتالي: منتج تمويل الأسرة فهذا التمويل يوفر دخل محدود لتخفيف أعباء الحياة من علي أكتافهم، كما يقدم تمويل السيارات وذلك التمويل يستهدف المواطنين سواء العامل ويطفح في زيادة دخله، أو يكون المواطن عاطل عن العمل، فهذا التمويل يساعده في إيجاد عمل حرة يكون لحسابة الشخصي، وتوفر منتج آهل وأيضا هناك تمويل الأسر المنتجة يدعم الأسر المنتجة ماديا ويحفزهم علي العمل وتوسعة مشاريعهم، فبنك التمية يعمل جاهدا في تقديم كافة وسائل الدعم للمواطنين.