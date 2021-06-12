نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة أم القري تعلن عن بدء التقديم في برامج البكالوريوس والدبلومان العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المستقبل هو عصر جديد لريادة العلم يمكنك العبور إليه من خلال جامعة أم القري التي تعد ترجمة لجهود حكومة المملكة العربية السعودية بتقدم وازدهار الوطن وتنمية أبنائه والتي يقع مقرها الرئيسي في مكة المكرمة والتي بدأ تأسيسها عام 1369 ھ وأصبحت الآن تضم أكثر من 97 ألف طالب وطالبة تفيض بهم أروقة وقاعات الجامعة وتحتوي على أكثر من 5000 عضو هيئة تدريس في كافة المجالات والتخصصات وتتميز الجامعة بشكل خاص بسبب وجود معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بها والذي يعتبر المرجع العلمي والرسمي الأول للدراسات والأبحاث المتعلقة بالحج والعمرة والشعائر المقدسة ونقدم هنا مواعيد بدء مرحلة القبول لبرامج البكالوريوس والدبلومات في الجامعة .

موعد التقديم في جامعة أم القري لحملة الثانوية العامة

يبدأ التقديم لحاملي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس يوم الجمعة الموافق الأول من ذي الحجة 1442 ھ ويستمر التقديم لمدة سبعة عشر يوما.

موعد الاختبارات والمقابلات الشخصية في جامعة أم القري

تبدأ المقابلات والاختبارات من الأول من ذي الحجة وحتي اليوم الرابع عشر من نفس الشهر وتعلن نتائج الترشيح المبدئي يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من ذي الحجة ويتم التأكد من القبول عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكتروني في الفترة من يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين وحتي الخميس الموافق السادس والعشرون من ذي الحجة 1442 ھ بعدها تصدر الأرقام الجامعية.

موعد التقديم والقبول في برامج السنة التأهيلية والدبلومات المدفوعة في جامعة أم القري

يتم بدء تقديم طلبات القبول واختيار التخصصات يوم الأحد الموافق السابع من شهر المحرم 1443 ھ وحتي يوم السبت الموافق الثالث عشر من نفس الشهر وسوف يتم إعلان نتائج القبول مباشرة في يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر المحرم 1443 ھ.

كيفية التقديم في جامعة أم القري في برامج البكالوريوس والدبلومات

يتم التقديم عن طريق الموقع الرسمي للجامعة ثم الدخول بعدها على بوابة القبول وكتابة ومليء كافة البيانات المطلوبة التأكد من رصد درجات القدرات والتحصيلي عند تقديم الطلب ثم تسجيل الطلب ويشترط للقبول في قسم اللغة الإنجليزية اختبار step والحصول فيه على 60 درجة فما فوق.