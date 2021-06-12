نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البنك الأهلي السعودي التأجيري للسيارات المستعملة في المقال التالي

عروض البنك الأهلي السعودي التأجيري للسيارات المستعملة، حيث اطلق البنك الأهلي السعودي حمله لكافه المنتجات التمويلية للأفراد المتطابقة مع أحكام الشريعة التي وفرت العديد من الفرص لكافه العملاء الحالين وعملاء الرواتب الجدد والغير محول رواتبهم، كما يمكن للعملاء الحصول على تمويل شخصي والتأجيري والعقاري بدون أي رسوم وأسعار مناسبه، كما وفر البنك فرصه منح بطاقه الأهلي الائتمانية للاسترداد النقدي بدون رسوم سنويه أيضا، يعد البنك الأهلي من اكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، مع حصه سوقيه تبلغ 30% تقريبا من أجمالي الأصول وتتجاوز 896 مليار سعودي والمقر الرئيسي للبنك يوجد في جدة السعودية، كما يمكن الحصول على سيارة بكل سهوله من خلال عروض البنك الأهلي التأجير للسيارات المستعملة. عروض تمويل الأهلي التأجيري في السعودية بدون أي رسوم أدارية.

تقديم عروض أسعار مميزة بمعدل سنوي يبدأ 5.51%.

ممكن الشراء بدون دفعه أولي لدى شركات السيارات.

بدون تحويل راتب.

الحد الأدنى للراتب يبدأ 2500 ريال سعودي.

الموافقة في اسرع وقت ممكن. شروط منح التمويل التأجيري في السعودية شروط التأهل للحصول على سيارة مستعمله التي تتوافق مع الأتي. متاح هذا العرض للعملاء المحول راتبهم على البنك الأهلي. تشمل السيارات المستعملة المعتمدة من وكيلها الرسمي المتوافقة مع شروط البنك. يجب أن تكون صنع السيارة عند التقدم تكون السنه الحالية. يشترط أن يكون ضمان السيارة لا تقل عن مدة سنه للسيارة المستعملة المعتمدة. قائمه الوكالات المعتمدة للسيارات المستعملة حيث يشمل برنامج الأهلي التمويلي ويشمل باقة متنوعه من السيارات المستعملة بالتعاون مع الوكالات السيارات المعتمدة وتشمل القائمة الأتي. الوكيل المعتمد (عبد اللطيف جميل) نوع السيارة (لكزس، وتويوتا). المعتمد(الجفالى) نوع السيارة (مرسيدس بنز). ( الناغى) نوع السيارة (هيواندى، لاند روفر، مينى كوبر). ( المجدوعى ، والوعلان) نوع السيارة (هيونداى). (سماكو) نوع السيارة (أودي، بورش،فولكس واجن) (الشركة المتحدة للسيارات) نوع السيارة (دوج، جيب، كرايسلر). (الجزيرة للسيارات) نوع السيارة (فورد، لنكولن). (تقنيه السيارات السريعة فاست) نوع السيارة (فيرارى،مازايراتى). عروض البنك الأهلي التمويلية حيث اطلق البنك فترة الحملة من 13 يونيو وحتى 30 يونيو 2021، حيث اعلن البنك عن حمله تروجيه لكافه المنتجات التمويلية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة، وتناسبت مع العملاء لمنحهم فرصه الحصول على تمويل شخصي والتأجيري والعقاري. العملاء المستهدفين للبنك الأهلي السعودي عملاء تمويل الأفراد العاملين للقطاع الحكومي والخاص والشركات الكبرى المعتمدة وغير المعتمدة للموظفين المحولين رواتبهم إلى البنك الأهلي عبر تطبيق ” سريع” لتحويل الرواتب والغير محوله رواتبهم باستثناء منتج التمويل الشخصي. عروض تمويل الأهلي الشخصي في السعودية بدون رسوم أدارية.

تقديم أسعار مميزة بمعدل سنوي منخفض يبدأ 1.38%.

يمكن الحصول على تمويلك الشخصي أون لاين و الأهلي موبيل بدون الذهاب إلى الفرع.

يمكن الحصول على التمويل لكل الموظفين في القطاع الخاص بدون اتفاقيه تحويل راتبهم.

دون خطاب تعريف للتمويل الجديد والتكميلي عن طريق هاتف الأهلي المصرفي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض البنك الأهلي السعودي التأجيري للسيارات المستعملة في الممكله العربية السعودية error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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