قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام للمواطنين والمقيمين داخل المملكة

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تدور هذة المقالة حول قصر إتاحة التسجيل للأشخاص الراغبين لأداء فريضة مناسك الحج لهذا العام للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر يوم السبت لأداء مناسك الحج للمواطنين والمقيمين بها، حيث إنه يبلغ إجمالي المواطنين الذين يقيمون داخل المملكة 60 ألف حاج، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة قرارها لكل من يرغب في أداء مناسك الحج أن تكون حالتة الصحية سليمة واستمرت أيضاً في ظهور تطورات لها حول فيروس كورونا المستجد، ويجب على من يؤدون مناسك الحج من المواطنين أن تبلغ أعمارهم ما بين 18 إلى 65 عاماً، وأن يكونوا حاصلين على اللقاح، وفق الضوابط التي تتبعها المملكة العربية السعودية لفئات التحصين، حيث أكدت وزارة الحج والعمرة عند ظهور بيان لها إنها تضع في أولوياتها سلامة الحجاج عند أدائهم مناسك الحج حيث إنها تؤكد على ضرورة سلامة الحجاج وأيضا العناية بعم عناية كاملة، حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بتوفير كافة السبل اللازمة لتسهيلها على المواطنين من أداء المشاعر المقدسة بكل سهولة، وفي خلال السنوات العشر الماضية تشرفت المملكة بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج.
نجاح السعودية في إقامة موسم الحج في ظروف استثنائية
نجحت السعودية في أداء مناسك الحج في ظروف كان من الصعب أدائها، حيث وفرت لجميع المواطنين والمقيمين داخل السعودية التدابير الاحترازية التي يجب اتباعها لتجنب فيروس كورونا المستجد، وذلك لحماية صحة الحجاج وضمان سلامتهم حيث إنها تقرر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 هجريا للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، ومن خلال المسار الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة يضمن أداء الشعائر في صحة وسلامة، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي يجب اتباعها عند أداء الفريضة، وهذا وفق ما نقلت وكالة أنباء السعودية واس .
الحجاج يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
من الضوابط التي أوضحتها وزارة الحج والتي نعتمد عليها هي كالآتي :
- قد يبلغ أعداد الحجاج الذين يقيمون داخل المملكة العربية السعودية لعام 1442 هجرياً من جميع الجنسيات والمواطنين هو 60 ألف حاج .
- يجب على كل من يرغب في أداء مناسك الحج أن يكون خالي من الأمراض المزمنة لعام 1442 هجريا.
- يقتصر أداء مناسك الحج لهذا العام 1442 هجرياً على الفئات العمرية التي تبلغ من 18 إلى 65 عاماً وذلك حاصلين على اللقاح وفق الضوابط التي تتبع في المملكة العربية السعودية لفئات التحصين (محصن،أو محصن أكمل جرعة واحدة و أمضى 14 يوما، أو محصن متعاف من الإصابة ).
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