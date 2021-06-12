مصرف الراجحي والتمويل الشخصي يبدأ من 5000 ريال سعودي إلى 2 مليون وشروط الحصول علية

مصرف الراجحي والتمويل الشخصي، فيعتبر بنك الراجحي من أهم وأقدم البنوك داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ولدية مجموعة فروع كثيرة تعمل على خدمة المواطنين وتقدم لهم مساعدات مالية على هيئة قروض حيث يقدم مصرف الراجحي الدعم للمواطنين من خلال القروض وبطريقة سداد طويلة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحتل مصرف الراجحي الصدارة بكونة أكبر بنك داخل المملكة العربية السعودية ويقدم البنك العديد من القروض التي تناسب كل شخص على حسب أحتياجاتة من المال والعديد من الخدمات والمزايا التي يمنحها البنك لعملائه.

مميزات تمويل مصرف الراجحي الشخصي.

يقدم مصرف الراجحي الدعم للمواطنين السعوديين والمقيمين فيقدم لهم تمويلات شخصية لإنشاء مشروعات خاصة بهم بطريقة مميزة غير معقدة.

يقدم الراجحي الشخصي القرض بأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

قد تصل فترة السداد إلى خمس سنوات وأكثر.

تتوفر حاسبة القرض التي يتم أستخدامها لمعرفة تفاصيل مبلغ التمويل.

شروط تمويل مصرف الراجحي الشخصي.

يجب أن يكون الحد الأقصى للمتقدم 60 عاماً.

يجب أن يكون المتقدم يعمل في إحدى الجهات التي يعتمدها مصرف الراجحي.

يجب أن لايقل دخل العميل المتقدم على تمويل الراجحي 2000 ريال سعودي.

طريقة التقديم على قرض مصرف الراجحي الشخصي.

يقدم مصرف الراجحي قرض شخصي يبدأ من 5000 ريال سعودي إلى 2 مليون ريال وإليكم بعض الطرق التي تريد التواصل بها مع بنك الراجحي.

يمكنكم التواصل مع مصرف الراجحي عن طريق الاتصال بالرقم 8001241222.

التواصل مع البنك عن طريق الذهاب إلى أحد الفروع المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

يمكنكم تعبئة نموذج طلب الحصول على قرض مصرف الراجحي من خلال موقع مصرف الراجحي.

https://www.alrajhibank.com.sa/

وإدخال البيانات المطلوبة، الاسم ورقم الهوية ونوع الإقامة وبيانات الراتب وبعدها يتم التواصل مع البنك لمعرفة القبول أو الرفض.

تختلف أنواع القروض التي يقدمها مصرف الراجحي فيقدم البنك قروض شخصية، وقروض سداد الديون قروض طلابية، قروض عسكريين. ويسعى الراجحي دائماً لتقديم كافة أحتياجات المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.