الآن تعرف على طريقة استخراج جواز سفر سعودي للنساء والاطفال بالخطوات والشروط

استخراج جواز سفر سعودي للنساء والاطفال ، يسعى النساء والأطفال للحصول على حقوقٍ ومساحات أكبر من الحرية و السلاسة في عدة أمور في داخل المملكة العربية السعودية، و كان من أهم تلك الحقوق هو استخراج جوازات السفر لهم وأطفالهن وذلك بالتحديد ما أصبح في الإمكان بالفترة الحالية.

استخراج جواز سفر سعودي للنساء و الاطفال

بعد حصول النساء في الفترة الأخيرة على الكثير من الحقوق المطلوبة في عدة مقامات مثل حق القيادة وحق السفر وأمورٍ أخرى عديدة، فإنه يمكن الآن استخراج جواز سفر سعودي ويكون هذا إلى كلًا من النساء والأطفال، ولكن يوجد بعض الخطوات التي يجب إتباعها وكذلك العديد من الشروط التي يمكن من خلالها الحصول على هذه الخدمة.

الخطوات اللازمة لاستخراج جواز السفر السعودي للنساء

تتضمن عملية استخراج جواز السفر السعودي للنساء بعض الخطوات التي يجب أن تحرص عليها السيدة للحصول على نتائج مرضية، ويتمثل هذا في الخطوات الآتية:

الذهاب إلى هيئة الجوازات.

تقديم الأوراق المطلوبة.

يجب التأكد من الأوراق كاملة وصحيحة.

الشروط المطلوب توافرها لاستخراج جواز سفر للنساء في المملكة العربية السعودية

يشترط لقبول طلب التقديم على جواز السفر استيفاء بعض الشروط، والتي تتمثل فيما يلي:

يلزم على المتقدمة أن تكون مواطنة سعودية، وكذلك مقيمة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل العمر عمر المتقدمة عن 20 عام.

إن كانت الفتاة المتقدمة بالطلب سبق أن كان لها طلب كمرافق في أحدى جوازات السفر لشخص آخر لا يمكن لها التقدم بالطلب.

يجب على المتقدمة أن تدفع الرسوم المطلوبة كاملةً.

المتقدم للحصول على جواز السفر يجب أن يكون لديه حساب في منصة ابشر .

. في حالة أن الولي قد توفى، يمكن للوصي أو من له القوامة بإصدار جواز السفر.

لاستخراج جواز سفر سعودي الأطفال يجب توفر الأوراق التالية