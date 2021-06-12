شروط حساب التميز من مصرف الراجحي وأهم مزاياه

شروط حساب التميز من مصرف الراجحي يقدم مصرف الراجحي خدمة فتح حسابات مصرفية للعملاء المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، وهناك عدة حسابات تختلف فيما بينها من حيث المزايا والشروط التي يجب توافرها لدى العميل، حيث هناك 4 حسابات مصرفية يمكن العميل التقديم عليها وهم: الحساب الجاري، حساب الخاص، حساب السيدات، حساب التميز مصرف الراجحي، كما أن هذة الخدمة يقدمها المصرف لعملاءه المميزين تتيح لهم عدة مميزات ولها أهمية كبيرة، حيث يهتم مصرف الراجحي بعملائه بشكل كبير ليوفر لهم الوقت والجهد وكذلك يذلل لهم العقبات ليضمن مستوى رضاء الأشخاص على الخدمات التي يقدمها، ويمكن التعرف علي شروط ومميزات استخراج فيزا تسوق بنك الراجحي وطريقة تفعيلها.

شروط حساب التميز من مصرف الراجحي

وضع مصرف الراجحي عدة شروط لفتح حساب التميز والتأهل إلى عضوية التميز، وتم تصميم تلك الشروط بناء على أحد العنصرين إما العملاء الحاليين لدى مصرف الراجحي أو عميل جديد لدى مصرف الراجحي.

العملاء الحاليين لدى مصرف الراجحي

يشترط الحصول على عضوية على أساس الراتب الشهري: 25 ألف ريال سعودي أو اكثر للرجال و 20 ألف ريال سعودي أو أكثر للسيدات. يلزم للحصول على العضوية على أساس الرصيد في الحساب بما يعادل متوسط رصيد خلال 6 أشهر: 100 ألف ريال سعودي للأفراد و 5 مليون ريال سعودي للمؤسسات والشركات.

عميل جديد لدى مصرف الراجحي

يشترط الحصول على العضوية على أساس الراتب الشهري: 25 ألف ريال سعودي أو أكثر للرجال، و 20 ألف ريال سعودي أو أكثر للسيدات. لابد أن يحصل العميل الجديد على عضوية التميز على أساس الرصيد في الحساب بما يعادل رصيد الحساب الحالي: 250 ألف ريال سعودي للرجال، و 200 ألف ريال سعودي للسيدات، و 10 مليون ريال سعودي للمؤسسات والشركات.

مميزات حساب التميز من الراجحي

خدمة الاستقبال في صالات التميز لدى فروع البنك. الحصول على بطاقات ائتمانية إضافية لأفراد عائلتك. يخصص مصرف الراجحي صالات انتصار كبيرة ومخصوصة للعملاء المميزين بجميع فروعه مع تقديم الخدمة المميزة خلال اليوم. الإعفاء من رسوم إصدار بطاقة الراجحي مدى. الاستفادة من خدمة التحويل إلى أي حساب داخل أو خارج المملكة مجاناً.

والجدير بالذكر أن بنك الراجحي يقدم حلول ومقترحات تمويلية لأي مشاريع استثمارية وإيداع نقدي بأي فرع لمصرف الراجحي يصل إلى 200 ألف ريال سعودي يوميًا.