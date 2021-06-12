نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية 2021 هي من اهم الخدمات التي يبحث عنها كافة المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية حيث تمكنك وزارة الخارجية السعودية الاستفادة من خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة زيارة عائلية للسعودية لأفراد أسرتك من الدرجة الأولي عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية أنجاز ببعض خطوات الواجب اتباعها علي موقعها الرسمي علي شبكة الأنترنت كما سوف نشرح شروط استخراج تأشيرة زيارة عائلية للسعودية.

شروط طلب زيارة عائلية

تقدم وزارة الخارجية السعودية الكثير من خدمات التأشيرات الإلكترونية للوافدين والمقيمين داخل الأراضي الحجازية حيث تقدم لك خدمة طلب زيارة عائلية لأفراد أسرتك من الدرجة الأولي لكي يتم السماح لهم بزيارتك في الأراضي المقدسة كما يمكنهم أداء مناسك الحج والعمرة أثناء هذه الزيارة مع اتباع الخطوات اللازمة لذلك وتقتصر الزيارة العائلية علي الأب والأم والزوجة والأبناء فقط وهو المسموح به من قبل الوزارة.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية 2021

وضعت وزارة الخارجية السعودية بعض الشروط الواجب توافرها حتي يتثنى لكم من الاستفادة من خدمة طلب تأشيرة زيارة عائلية 2021 وجاءت الشروط كلاتي :

يجب أن يكون قد مرة علي تاريخ التأشيرة الخاص بك اكثر من 90 يوم لكي تتمكن من تقديم الطلب. يجب أن يكون تاريخ صلاحية جواز السفر اكثر من 6 اشهر من تاريخ تجديده. يجب أن يكون المقيم متواجد في السعودية بداعي العمل وليس متواجد كمرافق أو زائر. يجب عند تقديم الطلب يكون لزوجة واحدة فقط وليس اكثر من ذلك. لا يسمح بتقديم زيارة عائلية للأبناء الين بلغ سنهم اكثر من 18 سنة. يجب عليك تسديد القيمة المقررة للزيارة العائلية من قبل الوزارة.

طلب زيارة عائلية للمقيمين

يمكنكم الآن الدخول عبر رابط شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية 2021 وسوف تظهر لكم صفحة موقع أنجاز لخدمات التأشيرات المختلفة الآن يجب عليك التوجه إلي خدمات التأشيرات ثم اختيار خانة الأفراد ومنها نضغط علي أيقونة مقيم ثم نقوم باختيار طلب زيارة عائلية للمقيمين ( خدمة لطلب زيارة أقارب المقيمين من الدرجة الأولي ) واتباع الخطوات المطلوبة منك وكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.