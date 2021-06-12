تقسيط بسعر الكاش شراء جوال من الحداد السعودية أفضل اسعار جوالات قسط

تقسيط جوالات من الحدود السعودية هو أمر يشغل كثير من المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية حيث أن الحداد يقدم دوما أفضل العروض وأحدثها بصورة جديدة وتنافسية وتمتاز عروض الحداد بأسعارها المغرية والحصرية التي تناسب جميع الأذواق ،لمعرفة المزيد من التفاصيل حول شراء جوال بالتقسيط من الحداد السعودية إليك هذا المقال.

شراء جوال بالتقسيط من الحداد السعودية

عميلنا العزيز يمكنكم متابعة عروض شركة الحداد تليكوم التي تقدمها الشركة على الجوالات حيث تقدم دوما عروض حصرية مميزة ورائعة على جميع أنواع الهواتف ، حيث يمكنكم شراء هاتف آيفون iPhone 12 bro لون ذهبي نسخة 265 جيجا بايت وذلك بأسعار مغرية جدا كما أن هناك عروض يومية تقدمها الشركة والتقسيط لهذا الهاتف مسموح به ،حيث يبدأ القسط من 442 ريال سعودي كما يمكنك أيضا شراء هاتف آيفون iPhone 12 Pro 128 جيجا بايت بسعر حصري جدا وذلك من خلال شركة الحداد كما يبدأ القسط من 405 السعودي.

شراء الهواتف بالتقسيط متاح لماركات متعددة حيث يوفر مثلا هاتف Vivo y 20 s 128 جيجابايت مع ثمانية جيجابايت رام مع قسط يبدأ من 829 ريال سعودي

كل هذا وأكثر يمكنك الإطلاع عليه على تطبيق الحداد تيليكوم على شبكة الإنترنت

الشراء عن طريق متجر الحداد

يقدم متجر الحداد خدمات كثيرة ومتنوعة لعملاء الشركة حيث يعد التطبيق الأفضل لشراء الجوالات وكل ما يتعلق بها من ملحقات ،لا يقتصر التطبيق فقط على شراء الجوال ولكن متوفر عليه جميع أنواع الأجهزة الذكية من تابلت وآي باد وفضلا عن ميزات شراء بالتقسيط يوفر لك متجر الحداد إمكانية الشراء في أي وقت ومن أي مكان.