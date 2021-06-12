بدون أرباح احصل على تمويل شخصي وسدد ديونك خلال يومين – كل مواطن لديه قرضين

ما أجمل ان تحصل على تمويل شخصي بدون كفيل لسداد ديونك المختلفة بدون هامش ربح. لقد تخطت ديون السعوديين أكثر من مليارين ريال خلال الفترة الأخيرة والتي زاد فيه وباء كوفيد 19 الأوضاع أكثر سوءًا. العديد والعديد من بنوك المملكة تطرح أنواع كثيرة من القروض بدون كفيل لتسديد المديونية الخاصة بالمواطن السعودي ، وذلك مراعاة للأحوال الاقتصادية التي تمر بها السعودية الفترة الماضية منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية لرؤية 2030.

إحدى هذه العروض الأكثر من رائعة هو تمويل شخصي سريع لسداد الديون والذي يعطي التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون أرياح . يمكنك التعرف علي التفاصيل كاملة ، والأن نحب أن نطرح عليكم بعض النصائح التي يجب أن تضعهوها في حساباتكم عند التقدم للتمويل الشخصي بدون كفيل. فدرجة الائتمان الخاصة بك ليست العنصر الوحيد الذي ينظر إليه المقرضون. فيما يلي بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على طلبك:

نسبة الدين إلى الدخل (DTI) هي النسبة المئوية لمدفوعات ديونك الشهرية مقسومة على الدخل الإجمالي الشهري. تفضل شركات التمويل الشخصي عادةً رؤية DTI بنسبة 36٪ أو أقل ؛ ومع ذلك ، ستسمح بعض البنوك بنسبة DTI تصل إلى 50٪.

يمكنك حساب DTI الخاص بك عن طريق إضافة الحد الأدنى للقرض الشهري ومدفوعات بطاقة الائتمان. بعد ذلك ، قسّم هذا الرقم على إجمالي دخلك الشهري ، وهو دخلك قبل الضريبة مقسومًا على 12. الدخل الشهري العديد من شركات التمويل بدون كفيل لديها حد أدنى للدخل السنوي ، والذي يختلف باختلاف البنك. على سبيل المثال ، تمتلك شركة 1 حدًا أدنى للدخل يبلغ 2000 ريال بينما يبلغ الحد الأدنى لشركة 2 4500 ريال. قبل التقديم مع المقرض ، راجع متطلبات دخلهم للتأكد من أنك مؤهل.

قروض شخصية بسجل ائتمان سيئ أو ضعيف

على صعيد أخر العملاء الحاصلون على درجات ائتمانية أقل من 669 لديهم ائتمان متوسط أو سيئ ، مما يقلل من فرصهم في التأهل للحصول على قرض شخصي سريع. ولكن هناك بعض البنوك التي تلبي احتياجات هؤلاء المقترضين. سيتقاضى معظمهم معدلات فائدة أعلى ويقدمون مبالغ قروض أقل مما يفعلون للمقترضين ذوي الائتمان الجيد أو الممتاز.