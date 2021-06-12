أقساط متساوية ومُيسرة.. تفاصيل برنامج 0% أقساط من بنك ساب 1442

خدمات عديد يوفرها بنك sab للعملاء في المملكة العربية السعودية، إذ يمكن الاستفادة من برنامج 0% أقساط من بنك ساب 1442هـ، وهو أحد خدمات البطاقات الائتمانية التي تمنح العميل إمكانية سداد قيمة مشترياته على أقساط متساوية ومُيسرة، وبأقل معدل نسبة سنوي مُمكن، فيما يُمكن لحاملي بطاقات ساب الائتمانية، عدا بطاقة ساب فيزا الائتمانية وبطاقة ساب الائتمانية للأعمال، تحويل معاملاتهم المالية المستحقة إلى برنامج أقساط sab بأقل معدل نسبة سنوي بقيمة تبدأ من 0% فقط.

ومن مميزات هذا البرنامج، أنه ينطبق على معاملات البطاقة الرئيسية أو البطاقات الإضافية التي تزيد قيمتها عن ألف ريال سعودي ولا تزيد علىى 95% من الحد الائتماني، فيما يمكن تحويل العملية إلى أقساط قبل مرور 15 يومًا من تاريخ عملية الشراء، أما بالنسبة لفترات سداد فهي تتراوح بين 3، 6، 12، و24 شهرًا، وأقل معدل نسبة سنوي يبدأ من 0% سنويًّا، ويوفر البرنامج كشف حساب شهري تفصيلي، ولا يحتاج إلى وجود ضامن، أو سداد دفعة مقدمة، كما لا يحتاج إلى تحديد عدد أقساط معين ما دامت المعاملات تجري ضمن حد الائتمان المتاح.

خطوات الاستفادة من برنامج 0% أقساط من بنك ساب 1442

ويمكن لأي مواطن أو مقيم، الاستفادة من برنامج 0% أقساط من بنك ساب 1442هـ، من خلال البطاقة الائتمانية التابعة للبنك، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى موقع بنك ساب نت. النقر فوق تقديم على أقساط. اختيار بطاقة الائتمان التي نُريدها. اختيار العملية التي نرغب في تقسيطها. اختيار فترة الأقساط. الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على متابعة. تأكيد البيانات.

شروط وأحكام برنامج 0% أقساط من مصرف sab السعودي

وفي حالة رغبة أي عميل في بنك sab الاستفادة من برنامح 0% أقساط، فلا بد من الالتزام بعدد من الشروط التي تأتي على النحو التالي: