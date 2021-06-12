نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقساط متساوية ومُيسرة.. تفاصيل برنامج 0% أقساط من بنك ساب 1442 في المقال التالي
خدمات عديد يوفرها بنك sab للعملاء في المملكة العربية السعودية، إذ يمكن الاستفادة من برنامج 0% أقساط من بنك ساب 1442هـ، وهو أحد خدمات البطاقات الائتمانية التي تمنح العميل إمكانية سداد قيمة مشترياته على أقساط متساوية ومُيسرة، وبأقل معدل نسبة سنوي مُمكن، فيما يُمكن لحاملي بطاقات ساب الائتمانية، عدا بطاقة ساب فيزا الائتمانية وبطاقة ساب الائتمانية للأعمال، تحويل معاملاتهم المالية المستحقة إلى برنامج أقساط sab بأقل معدل نسبة سنوي بقيمة تبدأ من 0% فقط.
ومن مميزات هذا البرنامج، أنه ينطبق على معاملات البطاقة الرئيسية أو البطاقات الإضافية التي تزيد قيمتها عن ألف ريال سعودي ولا تزيد علىى 95% من الحد الائتماني، فيما يمكن تحويل العملية إلى أقساط قبل مرور 15 يومًا من تاريخ عملية الشراء، أما بالنسبة لفترات سداد فهي تتراوح بين 3، 6، 12، و24 شهرًا، وأقل معدل نسبة سنوي يبدأ من 0% سنويًّا، ويوفر البرنامج كشف حساب شهري تفصيلي، ولا يحتاج إلى وجود ضامن، أو سداد دفعة مقدمة، كما لا يحتاج إلى تحديد عدد أقساط معين ما دامت المعاملات تجري ضمن حد الائتمان المتاح.
خطوات الاستفادة من برنامج 0% أقساط من بنك ساب 1442
ويمكن لأي مواطن أو مقيم، الاستفادة من برنامج 0% أقساط من بنك ساب 1442هـ، من خلال البطاقة الائتمانية التابعة للبنك، وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى موقع بنك ساب نت.
- النقر فوق تقديم على أقساط.
- اختيار بطاقة الائتمان التي نُريدها.
- اختيار العملية التي نرغب في تقسيطها.
- اختيار فترة الأقساط.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على متابعة.
- تأكيد البيانات.
شروط وأحكام برنامج 0% أقساط من مصرف sab السعودي
وفي حالة رغبة أي عميل في بنك sab الاستفادة من برنامح 0% أقساط، فلا بد من الالتزام بعدد من الشروط التي تأتي على النحو التالي:
- الموافقة على إحدى أو عدد من عمليات الشراء المؤهلة التي تجري خلال فترة إصدار الكشوف الحالية المتعلقة ببرنامج أقساط، قبل 5 أيام بحد أدنى من تاريخ استحقاق الدفع.
- لا يمكن تغيير فترة الأقساط بعد الموافقة عليها.
- خفض حد الائتمان المتوفر على حساب البطاقة بالقيمة الإجمالية لدفعات أقساط المستحقة والمتعلقة بحسب البطاقة المعنية.
- إضافة القسط الشهري المحدد لأقساط، إلى المبالغ غير المسددة والمبلغ الأدنى المستحق، على كل كشف حساب شهري والتي يجب على حامل البطاقة تسديد مجملها في يوم تاريخ الاستحقاق أو قبله.
- إذا رغب حامل البطاقة إقفال حساب البطاقة قبل نهاية أي فترة أقساط مستحقة، فسيتم إضافة الأقساط المستحقة إلى القيمة غير المسددة التي ستكون واجبة الدفع.
- البنك غير مسؤول عن رفض أي مؤسسة تجارية قبول البطاقة ولن يكون كذلك مسؤولا بأي حال من الأحوال عن أية شكاوى أو نزاعات تتعلق بالسلع أو الخدمات التي تقدم لحامل البطاقة.
- من حق البنك في أي وقت ودون إشعار حامل البطاقة تعديل أو إنهاء مدة وشروط برنامج أقساط.
- التأخير في السداد أو عدم دفع الأقساط، يؤدي إلى إلغاء برنامج التقسيط، وتحويل العمليات الشرائية الخاصة بأقساط إلى عمليات شراء عادية.
- يحق للبنك إلغاء أي أقساط غير مسددة ويضيف قيمة مساوية لمبلغ أقساط الأساسية المتبقية إلى القيمة غير المسددة، التي ستكون واجبة الدفع بما يتوافق مع المادة 7 من اتفاقية حامل البطاقة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقساط متساوية ومُيسرة.. تفاصيل برنامج 0% أقساط من بنك ساب 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.