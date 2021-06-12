رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 وزارة الحج تحدد رابط التسجيل وتقصر الحج على الداخل

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من السعوديون والمقيمين داخل المملكة من كافة الجنسيات، أهم موضوعات البحث الآن من قبل المشتاقين لأداء فريضة الحج للعام الحالي 1442، أعلن اليوم نائب وزير الحج في مؤتمر صحفي، أن الوزارة قصرت حج هذا العام على الداخل من السعوديون والمقيمين داخل الأراضي السعودية، وسط أجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا، وأعلن الوزير أن التسجيل للحج سوف يكون إلكترونياً عبر رابط المسار الإلكتروني وسوف يكون الموقع جاهز لاستقبال طلبات الحج، من صباح الأحد 2021/06/13 الموافق 1442/11/03 ويستمر لمدة 10 أيام كاملة، وقال نائب الوزير أنه لن تكون هناك أي لأفضلية لأسبقية الحجز، وحددت الوزارة عدد الحجاج لهذا العام ب 60 ألف حاج وحاجة فقط.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442

خطوات الحجز عبر المسار الإلكتروني للحج

الدخول على رابط localhaj.haj.gov.sa. أو الدخول على موقع وزارة الحج haj.gov.sa. الدخول على الخدمات الإلكترونية ومنها يتم الدخول إلي اختيار خدمة الحجز. أختيار برنامج من برامج الحج المناسبة لقدراتك المالية. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. الضغط على تسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكترونية

موعد فتح الحجز الإلكتروني عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يبدأ الحجز من مساء يوم الأحد 2021/06/13 الموافق 1442/11/03.

ينتهي الحجز يوم الأربعاء 2021/06/23 الموافق 1442/11/13.

أبرز تصريحات نائب وزير الحج اليوم

الشروط العامة للحج للعام الحالي 1442

أن يكون الراغب في أداء فريضة الحج قد تلقى تحصين فيروس كورونا الجرعتين كاملتين.

في حال أن الشخص حصل على جرعة واحدة من تحصين كورونا يجب أن يكون مر عليه أكثر من 14 يوم أو محصن متعافي من الإصابة.

الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتعقيم والالتزام بالتباعد المناسب بين الحجاج.

يجب أن يكون الحاج لا يقل سنه عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام، وأن يتمتع بصحة عامة جيدة.

التسجيل للحج 1442 من خلال منصة أبشر

للتيسير على الراغبين في الحج أعلنت وزارة الحج أن المقيمين داخل المملكة، يمكنهم الحجز من الحساب الشخصي للمستفيد على المنصة الإلكترونية أبشر أفراد، في الأوقات المحددة ووفق الشروط السابق ذكرها من قبل أعلى المقال.