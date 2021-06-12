قرض بنك التنيمة الاجتماعية للنساء الارامل والمطلقات والمحتاجين بـ30 الف ريال سعودي

قرض بنك التنيمة الاجتماعية للنساء الارامل والمطلقات والمحتاجين، قد حرص بنك التنمية بطرح قرض كنف للأسر المحتاجة، عن طريق توفير تمويل يساعدهم في تحمل تكاليف الحياة ويخفف عنهم عبء المعيشة الصعبة، حيث أن القرض يصل إلى 30 ألف ريال، وأضافه البنك مع الكثير من الخدمات الأساسية، وقد تم تخصيص هذا القرض للسيدات الأرامل والمطلقات سواء كانت ربة منزل أو عاملة أن متقاعدة، على أن يكون لكل فئة شروط متنوعة، وتمكن من القيام بذلك حتى توفر لهم ما يعينهم على صعوبات الحياة.

قرض بنك التنيمة الاجتماعية للنساء الارامل والمطلقات والمحتاجين

قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق قرض كنف التمويلي بعام 1441، وأصبح يتم تقديمه للمستحقين للسيدات للحصول علي الأرامل والمطلقات وكل من هم أشد احتياجاً للمساعدة، بسبب غلاء أسعار المعيشة والتي يتعرض لها العالم في الوقت الراهن، وتهتم الدولة بأن توفر له حياة كريمة للمواطنات السعوديات، عن طريق الحصول على قرض كنف التمويلي، كما أن البنك اتاح خاصية التسجيل والتعرف على الشروط بشكل إلكتروني في مدن المملكة العربية السعودية المختلفة، ويهتم الموقع بدرجة كبيرة من أن يلبي كافة احتياجاتهم وشرغباتهم، لذا سوف نعرض لكم بالسطور القادمة خطوات وشروط التسجيل للحصول على قرض كنف من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

خطوات التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بنك التنمية الاجتماعية.

يتم إضافة رقم الهوية وكلمة المرور.

قم بالنقر علة أيقونة تسجيل الدخول.

ومليء كافة البيانات المطلوبة من الموقع.

عليك النقر على التأكد من صحة البيانات المضافة.

يتم الموافقة على الشروط والأحكام ومن ثم يتم إرسال الطلب.

شروط التقدم بقرض كنف للسيدات