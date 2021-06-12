خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية يونيو 2021

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية يونيو 2021 قد يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة معرفة قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونياً وذلك لأن يعرفون مدي الاستهلاك والقيام بعملية سداد هذه الفاتورة من خلال الإنترنت حيث توفر الشركة السعودية للكهرباء عدد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة.

فاتورة الكهرباء السعودية يونيو 2021

وفرت الشركة السعودية للكهرباء عدد من الخدمات الإلكترونية لكل المستفيدين من الشركة وذلك لأن تسهل لهم عمليات دفع ومعرفة الفواتير وأيضاً قامت الشركة بتوفير خدمة التقديم علي الكهرباء من خلال الشبكة العنكبوتية، وقد خصصت الشركة خدمة إلكترونية إيضاً تقوم من خلالها بإرسال قيمة الفاتورة المستحقة علي حساب المستفيد في رسالة نصية علي هاتفة المحمول.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء

يمكن للمستفيد إن يقوم بسداد قيمة الفاتورة إلكترونياً من خلال موقع الشركة علي شبكة الأنترنت حيث يكون ذلك عبر القيام بالخطوات التالية وهي:

الذهاب إلي موقع الشركة السعودية للكهرباء علي الشبكة العنكبوتية.

تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.

اختيار من القائمة الجانبية للموقع الفواتير.

بعد ذلك تقوم باختيار الدفع الإلكتروني للفاتورة.

تقوم بكتابة رقم العداد أو رقم الهوية في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بتحديد وسيلة الدفع.

إدخال بيانات وسيلة الدفع الذي قمت بتحديدها.

تكتب قيمة المبلغ الذي ترغب في سدادة.

تقوم بالنقر علي زر الدفع.

يتم تأكيد لك دفع الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية يونيو 2021

خصصت الشركة السعودية للكهرباء هذه الخدمة بشكل مجاني لجميع المستفيدين ليتمكنوا من الحصول علي قيمة الفاتورة بشكل بسيط ويكون ذلك عن طريق أتباع عدد من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: