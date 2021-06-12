نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسير الرواتب الصحة | كيفية إعداد نموذج مسير الرواتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن خدمة مسير الرواتب هي خدمة إلكترونية تهدف إلى توثيق الرواتب الشهرية لمختلف العاملين في المؤسسات والقطاعات

المختلفة، وتعنى مختلف المؤسسات بإعداد نموذج مسير حتى توضح راتب كل شخص قبل نهاية الشهر الجاري بأسبوع على أقل تقدير.

إعداد نموذج مسير الرواتب

تحتاج الإدارة المالية أو قسم المحاسبة بالشركة من إعداد نموذج مسير لمختلف الموظفين وذلك قبل موعد القبض الشهري،

حتى يتمكنوا من إعداد النموذج دون أخطاء عليهم توضيح مختلف البيانات الخاصة بالموظف، وأما عما

ينبغى أن يتواجد في نموذج مسير فهو ما يلي:

اسم الموظف

اسم الشهر الحالي

عدد أيام الشهر

الراتب الأساسي

الإضافات

الإجمالي المستحق

أهمية مسير الرواتب

إن إعداده لا يتوقف على الموظفين في الشركات والهيئات وحسب فهناك مسير لمختلف الأفراد، بالدولة ومنها مسير رواتب العسكر والمعلمين والأطباء وذلك ينبع بالطبع من أهمية هذه القوائم المتعلق بالمستحقات المادية.لكل فرد، بحيث تساعد الشركة كثيراً في توضيح رواتب موظفيها التي ستخرج من الخزينة كل شهر، كما وتحفظ هذه القوائم حقوق العاملين المادية كاملة.

سلم الرواتب الصحة

يتواجد سلم رواتب في مختلف التخصصات بالدولة وليس فقط قطاع الصحة، ويقصد بمصطلح سلم الرواتب هو التدرج

في الرواتب الناتج عن التدرج في السلم الوظيفي ومدة العمل، فمثلا يأخذ الطبيب الاستشاري الذي قضى في وظيفته ما

يزيد عن 15 عاما أكثر مما يأخذ ذلك الطبيب الأخصائي المبتدئ، وهناك عدد من البيانات التي يتم إدخالها قبل تحديد

المبلغ المستحق شهرياً لكل فرد في سلم الصحة ومنها ما يلي:

التخصص

المستوى الوظيفية

الدرجة التي حصل عليها الطبيب في الترقي

مسير رواتب الأفراد

إن المقصود برواتب الأفراد هي رواتب الأشخاص العاملين في القطاع العسكري في الدولة، ويتم إعداد قوائم مسير لهم

حسب الدرجة الوظيفية التي وصلوا إليها بالفعل، وتختلف رواتبهم كثيراً كما يلي: