نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقوقي في ساند وشروط الحصول على الدعم في المقال التالي
حقوقي في ساند يبحث عنها المواطنين السعوديين من العاملين بالقطاع الخاص والذين تم إلحاق الضرر بهم جراء انقطاعهم عن العمل لأسباب ليس لهم دخل بها، لذا فقد اعتمدت الحكومة السعودية نظام ساند كنوع من الأنظمة الداعمة للسعوديين، وبمجرد الدخول إلى ساند التسجيل يمكن الاستفادة من خدمات ساند التعطل عن العمل وطرحت الحكومة خدمة الاستعلام عن ساند برقم الهوية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقوقي في ساند.
حقوقي في ساند
حقوقي في ساند تتلخص في منح المتضرر من التعطل عن العمل والمشترك بالتأمينات الاجتماعية راتب شهري طوال فترة تقاعده عن العميل ولحين حصوله على وظيفة مناسبة له، بالإضافة إلى حصوله على تدريب بالقطاع الخاص وذلك لرفع كفاءته وبالتالي توفر فرص أكبر لعمله والتخصص المهتم به.
شروط الحصول على دعم ساند
هناك بعض الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية والتي يجب أن تتوفر في الشخص للحصول على الدعم من ساند وهي:
- أن يكون المتقدم للحصول على دعم ساند سعودي الجنسية.
- أن يكون عمر المتقدم للحصول على الدعم أقل من 60 عامًا، وذلك لأن في حالة بلوغه لسن 60 عمًا يكون مستفيدًا بالتأمين التقاعدي.
- يجب أن يقدم الراغب في الحصول على الدعم ما يفيد عدم امتلاكه لأي مصدر دخل أخر.
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم قادر على العمل ويبحث بجد عن فرصة عمل جيدة ضمن مجال عمله.
- أن يكون السبب في تركه للعمل خارج عن إرادته وليس برغبة منه.
ساند التعطل عن العمل تسجيل
بعد التعرف على كافة الشروط المتعلقة بالحصول على دعم ساند يتبقى أن يتعرف المواطن على طريقة التسجيل في ساند التعطل عن العمل ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول ومن ثم إدخال رمز التحقق.
- يتم بعد ذلك التوجه إلى أيقونة التعطل عن العمل.
- النقر على كلمة ساند ليطلب بعدها الموقع من المستخدمة كتابة رقم الآيبان الخاص بحسابه البنكي.
- بعد الانتهاء من كتابة الرقم يتم الضغط على كلمة إرسال وإدخال رمز التحقق المرسل على الجوال ومن ثم الضغط على كلمة تأكيد إرسال الطلب.
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