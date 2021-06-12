نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تقديم حج 1442 رابط المسار الإلكتروني للحجاج localhaj وموعد تفعيله في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط وزارة الحج والعمرة تقديم حج 1442 عبر بوابة المسار الإلكتروني للحجاج، وذلك بعد أن تم الإعلان عن شروط وضوابط حج 1442هـ، حيث أوضحت وزارة الحج والعمرة بشكل رسمي اليوم السبت بتاريخ 12 يونيو 2021م ضوابط وآليات التسجيل في الحج لهذا العام، وذلك في ضوء ما يشهده العالم أجمع جراء تفشي فيروس كورونا المستجد والتطور والتحور الجديد الذي يطرأ على الحالات الجديدة، حيث عملت الجهات المعنية سواء صحياً أو تنظيمياً على متابعة الوضع الصحي العالمي بشكل دقيق لضمان أداء مناسك الحج للعام الجاري وفق نموذج أمثل، والمحافظة على سلامة حجاج هذا العام، ومن خلال ثقفني نوفر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عبر موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي الإلكتروني، بالإضافة إلى شروط حج 1442 وضوابطه وآلياته.

وزارة الحج والعمرة تقديم حج 1442

أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اليوم على أن الحكومة تضع نصب أعينها في المقام الأول سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم، حيث تضع ذلك في مقدمة الأولويات امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على النفس البشرية.

كما أكدت أيضاً على توفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن “حجاج عام 1442هـ” من أجل أداء مناسك الحج والعمرة.

وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من جانب الجهات ذات العلاقة سواء الصحية أو التنظيمية، وقد أعلنت الوزارة عن تشريفها بخدمة ما يزيد عن مائة وخمسون مليون حاج خلال العشرة أعوام الماضية.

ومن يرغب في الحصول على رابط دخول موقع وزارة الحج والعمرة أو رابط بوابة المسار الإلكتروني للحجاج 1442، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط تسجيل حج 1442 (localhaj.haj.gov.sa) الرسمي.

موعد التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن موعد بدء التسجيل في حج 1442، حيث أوضحت أنه سيتم إطلاق بوابة التسجيل في الحج لاستقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك الحج لهاذ العام خلال الفترة التالية:

يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة 1:00 من مساء يوم الأحد بتاريخ 3 ذو القعدة 1442هـ.

يستمر التسجيل حتى الساعة 10:00 من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 13 ذو القعدة 1442هـ.

أما عن المتاح لهم التسجيل في الحج لعام 1442 فهم (المواطنين -المقيمين) بالمملكة العربية السعودية فقط، ومن يرغب في دخول موقع وزارة الحج والعمرة تقديم حج 1442 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

موعد شراء باقات الحج 1442

كما تم التأكيد من جانب الوزارة على أن التسجيل متاحاً خلال كامل الفترة المحددة على مدار 24 ساعة، ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر، أما عن موعد حجز وشراء باقات الحج 1442، فسوف تكون في الموعد التالي: