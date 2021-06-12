نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوري السعودية 2022 والفرق المشاركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بداية الدوري السعودي 2022، تهتم السعودية بالكثير من أنواع الأنشطة الرياضية لتشجيع الشباب وتحفيزهم، ومن ضمن تلك الأنشطة هي كرة القدم ويقام لها الكثير من المباريات مثل الدوري السعودي الذي ينتظره محبي كرة القدم من السعوديين وممن هم خارج السعودية بكل عام وكل شخص يبدأ في تشجيع الفريق الذي يفضله، ويقام الدوري السعودي في مدينة الرياضة ويطلق عليه اسم كأس الأمير محمد بن سلمان، إليكم تفاصيل أكثر.

بداية مباريات الدوري السعودي 2022

قام اتحاد كرة القدم السعودي بالإعلان عن موعد بداية كأس الأمير محمد بن سلمان ليكون 12 من شهر أغسطس لعام 2021، مع العلم أن كأس الدوري السعودي واحد من أقدم المباريات في كرة القدم، وبه يقوم كل فريق بمواجهة فريق آخر والفائز يصبح له رصيد من النقاط لكل مباراة ثلاثة نقاط والتعادل يحصل على نقطة واحدة، وفي نهاية المباريات صاحب أكثر عدد من النقاط هو الفائز بالكأس وإذا حدث وكان هناك أكثر من فائز يقوم اتحاد الكرة باتخاذ بعض الإجراءات لاختيار فريق واحد فقط ليكون هو الفائز بكأس الأمير محمد بن سلمان، وغالبًا ما يكون هذا القرار قائمًا على مباراة أخرى ضد الفريقين أو احتساب ضربات الجزاء.

ما هي الفرق الصاعدة المشاركة في الدوري السعودي ؟

وفي كل عام قبل بدء مباريات الدوري السعودي نجد أن بعض الفرق تصبح من الفرق الصاعدة أي في المستوى الأول ويصل عددهم إلى ثلاث فرق، وتهبط مجموعة أخرى من الفرق للمستوى الثاني وهو الفرق الهابطة وعددهم ثلاث فرق أيضًا، ونتيجة لهذا يصدر الكثير من الجهد من جميع الفرق للحفاظ على المستوى الأول ولانتقال فرق المستوى الثاني إلى المستوى الأول.

والفرق الهابطة في الدوري السعودي لهذا العام هم:

فريق القادسية.

وفريق العين.

فريق الوحدة.

والفرق الصاعدة في الدوري السعودي لهذا العام هم: