نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حساب المواطن في المقال التالي
التسجيل في حساب المواطن يعتبر من الخدمات التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث توفر رابط يمكن المواطنين من أن يقوموا بعملية التسـجيل في حسـاب المواطن، حتى توفر عليهم الكثير من الجهد والوقت، وتمكنهم من التعرف على موعد استحقاقهم دعم حساب المواطن، وسوف نتعرض في هذا المقال على كيفية التـسجيل في هذا الرابط بالتفصيل.
حساب المواطن
الكثير من المواطنين يتساءلون عن الرابط الذي يمكنهم من التسجيل في برنامج دعم حساب المواطن، فهو من البرامج الشهيرة التي توفر الدعم الكبير إلى المواطنين بالمملكة، فهو يعد من البرامج التي تدعم الأسر المستحقة ذات الدخل المعدوم أو الضعيف.
وهذا الدعم يتم تقديمه من خلال مجموعة من الدفعات إلى المستحقين هو فكرة البرنامج جاءت بسبب الأسر التي تعاني من غلاء المعيشة بسبب توقف الكثير من الأعمال عند انتشار فيروس كورونا، وحتى يتمكن المواطن من الحصول على هذا الدعم لابد أن يدخل على هذا الرابط، ويقوم بإنشاء الحساب الرسمي الخاص به، ويسجل جميع البيانات ويقدم المستندات المطلوبة.
خطوات التسجيل في حساب المواطن
وزاره الموارد البشرية للمملكة العربية السعودية وفرت إلى المواطنين الرابط الذي يمكن من خلاله أن يسجلوا في برنامج حساب المواطن وخطوات التسجيل كالآتي:
- توجه إلى موقع حساب المواطن من خلال شبكة الإنترنت.
- اضغط على كلمة تسجيل جديد.
- اكتب جميع البيانات التي تتواجد على الموقع، والتي من أهمها تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.
- يتم بعد ذلك الموافقة على جميع شروط والأحكام التي يضعها الموقع للتسجيل.
- وبعد أن ننتهى من عملية الموافقة نضغط على كلمة تسجيل.
- تظهر صفحة جديدة نكتب فيها كلمة المرور التي تصل إلى الهاتف الجوال من خلال الرسالة النصية.
- نكتب اسم الاسم ورمز التحقق هو رقم الهوية، ورمز التحقق يكون موجود في الصورة أمامنا.
- نضغط على كلمة دخول.
- إذا كان المواطن يريد أن يغير كلمة المرور يمكن أن يغيرها بعد هذه الخطوة مباشرة.
- قم بالضغط على كلمة تعبئة، ويتم استكمال جميع البيانات الخاصة بالتسجيل.
- يتم كتابة بعض البيانات مثل الحساب البنكي والدخل الخاص بالمواطن ورقم العقار إذا كان يمتلك.
- يتم الضغط على تقديم الطلب.
- وهنا يكون قد قام المواطن بالتسجيل في حسـاب المواطن.
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