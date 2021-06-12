التسجيل في حساب المواطن يعتبر من الخدمات التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث توفر رابط يمكن المواطنين من أن يقوموا بعملية التسـجيل في حسـاب المواطن، حتى توفر عليهم الكثير من الجهد والوقت، وتمكنهم من التعرف على موعد استحقاقهم دعم حساب المواطن، وسوف نتعرض في هذا المقال على كيفية التـسجيل في هذا الرابط بالتفصيل.

حساب المواطن

الكثير من المواطنين يتساءلون عن الرابط الذي يمكنهم من التسجيل في برنامج دعم حساب المواطن، فهو من البرامج الشهيرة التي توفر الدعم الكبير إلى المواطنين بالمملكة، فهو يعد من البرامج التي تدعم الأسر المستحقة ذات الدخل المعدوم أو الضعيف.

وهذا الدعم يتم تقديمه من خلال مجموعة من الدفعات إلى المستحقين هو فكرة البرنامج جاءت بسبب الأسر التي تعاني من غلاء المعيشة بسبب توقف الكثير من الأعمال عند انتشار فيروس كورونا، وحتى يتمكن المواطن من الحصول على هذا الدعم لابد أن يدخل على هذا الرابط، ويقوم بإنشاء الحساب الرسمي الخاص به، ويسجل جميع البيانات ويقدم المستندات المطلوبة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

وزاره الموارد البشرية للمملكة العربية السعودية وفرت إلى المواطنين الرابط الذي يمكن من خلاله أن يسجلوا في برنامج حساب المواطن وخطوات التسجيل كالآتي: