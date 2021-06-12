حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في مناطق المملكة

بلادي – الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة على المنطقة الشرقية، خاصة خلال فترة النهار.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من مناطق حائل، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، ويستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان.

وأوضح المركز أن الطقس سيكون شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، وكذلك على منطقة مكة المكرمة التي تسجل 48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة كأدنى حرارة في مناطق المملكة.