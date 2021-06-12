وثقها فيديو متداول .. القبض على 5 مواطنين شاركوا في مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية بحائل

بلادي – الرياض: ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول لمشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، النقيب طارق النصار، أن الجهة المختصة تمكنت من تحديد هوية المشاركين في المشاجرة والقبض عليهم، وهم 5 مواطنين في العقد الثالث من العمر. وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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