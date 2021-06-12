لتنمية قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم .. “التعليم” تفتتح غداً مراكز الدعم التعليمي الصيفية عن بُعد

بلادي – الرياض:

تفتتح وزارة التعليم يوم غدٍ (الأحد) مراكز الدعم التعليمي الصيفية “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي”، وذلك في كافة إدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بهدف بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم.

وأوضحت أن خطتها في دعم التعليم خلال فترة الصيف لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ستستمر لمدة 6 أسابيع، بدءاً من 3 ذي القعدة – 4 ذي الحجة المقبل، ومن 16 – 26 ذي الحجة.

وأشارت إلى أنها تسعى من خلال مراكز الدعم التعليمي الصيفية إلى الاستثمار الإيجابي لأوقات الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسية، وكذلك تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وتعتمد آلية عمل مراكز الدعم التعليمي الصيفية عن بُعد على تخصيص مدرسة واحدة لكل مرحلة ابتدائية ومتوسطة للبنين وأخرى للبنات في كل إدارة أو مكتب للتعليم في المناطق والمحافظات، بحيث لا يزيد عدد طلاب كل مدرسة على 500 طالب وطالبة، على أن يُكلف لكل مركز مدير مدرسة ومُدخل بيانات ومساعد إداري.