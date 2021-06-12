تزامنًا مع موجة الغبار التي تشهدها بعض المناطق .. هكذا تحمي نفسك من آثارها

بلادي – الرياض:

قدَّمت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من النصائح المهمة بشأن كيفية الوقاية من موجة الغبار التي تشهدها بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي.

وأوضحت أن أهم طرق الوقاية تكمن في إغلاق الأبواب والنوافذ في المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار بشكل مباشر، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات وتغييرها بشكل مستمر.

ووجهت تنبيهات أخرى لمرضى الربو، حيث شددت على ضرورة اصطحاب بخاخ الربو الاستنشاقي الموسع للشعب الهوائية، والالتزام به في حال وصفه الطبيب، كما أكدت ضرورة التوجه لأقرب قسم طوارئ في حال اشتدت أعراض ضيق التنفس ولم تستجب للبخاخ.