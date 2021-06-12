خطوات تغيير الجوال في أبشر عبر البنك 1443

كيفية تغيير رقم الجوال في أبشر عن طريق البنك 1443؟ يعد هذا السؤال من ضمن الأسئلة الشائعة التي يتم البحث عنها كثيراً، حتى يتمكن الأشخاص من تغيير رقم الجوال في ابشر، حيث يرغب المواطنين بمعرفة هل تتوافر هذه الخدمة أم لا، وفي حالة عدم توافرها فما هي الطريقة التي يتم من خلالها تغيير رقم الهاتف في حساب ابشر، حيث يعد رقم الجوال من أهم البيانات التي يجب توافرها بحساب أبشر، حتي يتم الاستفادة من جميع خدمات المنصة.

تغيير رقم الجوال في نفاذ

تعد خدمة تغيير رقم الجوال في نفاد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين، حيث تسمح هذه الخدمة للجميع بتغيير وتعديل البيانات الشخصية، حتى يتم تحديثها، وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية، والتي أصبح يتم الاعتماد عليها كثيراً في الفترة الأخيرة، ومن الجدير بالذكر أن البيانات التي يتم استخدامها في الدخول إلى النفاذ الوطني، هي نفس البيانات التي يتم من خلالها الدخول إلى منصة ابشر.

تغيير رقم الجوال في أبشر عن طريق البنك

من الجدير بالذكر أنه لا يمكن تغيير رقم الجوال في أبشر عن طريق البنك، وذلك سواء من خلال الخدمات الإلكترونية أو من خلال خدمة الهاتف المصرفي أو من خلال أجهزة الصراف، حيث أن منصة ابشر هي منصة مستقلة وغير تابعة لأي بنك من بنوك المملكة العربية السعودية، والرابط الوحيد بين ابشر والبنك هو تفعيل الحساب فقط عند إنشائه، ولكن يمكن للمواطن تحديث رقم الهاتف عند تغييره أو فقدانه عن طريق حسابة على منصة ابشر، أو عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية.

تحديث رقم الجوال في أبشر أجهزة الخدمة الذاتية

يتم تحديث رقم الجوال في أبشر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وذلك عن طريق الخطوات الآتية: